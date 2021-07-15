В России начали штрафовать за неправильную парковку во дворах

В Санкт-Петербурге приступили к испытаниям системы автоматической фиксации неправильной парковки машин возле жилых домов. Это, фактически, аналог московских машин-«парконов». В Питере установили похожий комплекс, включающий две видеокамеры, на автомобиль и запустили его ездить по дворам мегаполиса. К осени количество «дворовых парконов» планируется увеличить до 18-ти.

— Проблема хаотичной парковки автомобилей во дворах требует решения. Закрепилась практика, когда машины располагают на газонах или в проездах, где они мешают проезду спецтранспорта и движению пешеходов, — такую цитату губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова транслировал в СМИ пресс-центр Смольного.

Сообщается, что «автоматический» штраф за неправильную парковку в питерском дворе для частного автовладельца составит 5000 рублей. Должностное лицо за такое правонарушение лишится 40 000 рублей, а юрлицо оштрафуют на сумму до 500 000 рублей.

В Москве подобным делом промышляют во дворах пользователи приложения для смартфона под названием «Помощник Москвы». С его помощью они фиксируют нарушения тех автомобилистов, кто, по их мнению, заехал на тротуар или газон. В случае обжалования штрафа, оформленного с помощью смартфонного «Помощника», постановления, как правило, отменяют на этапе первой инстанции.