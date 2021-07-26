Из названий моделей Volvo исчезнут цифры

‑ Мы говорим о совершенно новой платформе, новом поколении полностью электрических автомобилей. Нужно ясно дать понять, что это новое начало, и поэтому у нас не будет цифр и букв, инженерного типа имени. Мы будем давать моделям имена, как вы даете имя новорожденному ребенку, ‑ заявил генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон изданию Autocar.

Самуэльссон уточнил, что первым название нового формата получит следующее поколение кроссовера XC90. Следующее поколение этой модели должно появиться на рынках в 2022 году. По словам руководителя шведского автоконцерна, его будущее имя пока только утверждается.