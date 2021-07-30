Mercedes-Benz представит 7 новых моделей

Основное место на стенде будет отведено электрическому аналогу E-класса, седану EQE. Судя по тизерам, у четырехдверки будет иной, нежели у лифтбэка EQS, рисунок светодиодных фонарей, а в салоне установят огромный экран из трех дисплеев, который объединят в единую конструкцию.

Кроме этого, ждем «заряженную» версию электромобиля EQS от придворного тюнинг-ателье AMG, а от «Майбаха» концепт кроссовера EQS SUV.

Mercedes-AMG также представит гибрид GT 4-Door Coupe с 800-сильной силовой установкой E-Performance. А среди машин страдиционными моторами выделим бронированный Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic и лифтованный универсал C-класс All-Terrain, который недавно был замечен на тестах.