5 причин, почему автомобиль не заводится в жару

Конечно, точнее всего о причинах фиаско при попытке завести мотор в жару водителю расскажут в автосервисе после диагностики. Мы же сосредоточимся на самых распространенных поломках, которые помогут понять, куда смотреть, если произошла беда.

Криворукие мастера

Именно они могут быть причиной различных сюрпризов у автомобиля. Так вот: мотор может глохнуть на жаре после того, как в сервисе у автомобиля меняли топливный бак. Если на бензонасосе сервисмены недостаточно крепко затянули шланг, он начинает травить воздух и давление в топливной рейке падает. В итоге, приходится ждать пару часов, пока мотор не остынет. Похожие симптомы могут быть и тогда, когда сильно забит топливный фильтр.

Аккумулятор

У каждой аккумуляторной батареи есть свой температурный спектр, в котором достигаются оптимальные рабочие характеристики. Обычно, он близок к 20 градусам по Цельсию. Поэтому, если температура окружающей среды повышается, это может ускорить процесс саморазряда батареи. Особенно, если автомобиль долго стоял под палящими лучами солнца, и под капотом получилась настоящая баня.

Датчик температуры

Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости может быть еще одной причиной, по которой мотора глохнет. Дело в том, что из-за ошибок в блок управления двигателем поступает неправильный сигнал, и подача топливной смеси становится некорректной. Из-за этого могут возникнуть перебои в зажигании, и мотор перестанет работать.