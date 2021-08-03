Почему россияне перестали покупать китайские автомобили, несмотря на их эволюцию

Времена, когда авто из КНР ассоциировались с молниеносно гниющими кузовами и стойким ароматом фенола в салоне, давно прошли. Китайские автопроизводители вовремя очухались и провели скрупулезную работу над ошибками. В результате их штаты пополнились дизайнерами с мировыми именами, списки оснащения машин — почти премиальными опциями, техническая база — решениями, проверенными ведущими автостроителями.
А действительно, зачем изобретать велосипед, если можно «запартнериться» с ведущими производителями агрегатов и компонентов, подтянув уровень качества своих автомобилей? Взять хотя бы в качестве примера коробки передач: «роботы» в большинстве своем закупаются у Volkswagen Group, «автоматы» — у Aisin. Или полный привод: что Chery, что Haval, что Geely оснащаются системами Borg Warner.
Geely в этом плане вообще молодцы — купили в 2010 году Volvo и теперь активно используют шведские технологии: модульные платформы, двигатели, системы безопасности и комфорта. Хотя и обижаются, когда эксперты в своих обзорах делают на этом акцент. Но вернемся к теме.
Несмотря на то, что китайские автостроители тесно сотрудничают с именитыми поставщиками комплектующих, вопросы к ездовым повадкам их машин пока еще остаются. Но ведь и Москва не сразу строилась: наверняка они со временем решат и их. Тем более, что запала и находчивости автостроителям из КНР не занимать. Вот только поможет ли это завоевать сердца и кошельки потребителей? Особенно учитывая тот факт, что покупатели начали терять интерес к их продукции.
Статистика, которой с порталом «АвтоВзгляд» поделились аналитики Авто.ру, гласит, что «звездный год» китайских производителей в России пришелся на 2013-й. Тогда они общими усилиями «пристроили» порядка 93 700 новых машин. Для сравнения: в 2012-м этот показатель замер на отметке в 80 600 единиц, в 2011-м — на 51 900, а в 2010-м — на 27 200. В общем, до 2013-го дела шли хорошо, а потом все покатилось… К началу десятилетия.
В 2014-м, когда Россию подкосил очередной финансовый кризис, китайцы реализовали 77 000 авто — потеря ощутимая, хотя и не фатальная. А вот в 2015-м продажи обрушились вдвое — до 36 600 единиц. Неурожайный год или новая мрачная реальность? Второе. Результат 2016-го — 28 300 машин, 2017-го — 24 900, 2018-го — 28 500. Пробить потолок в 30 000 авто удалось лишь в 2019 (32 600 ед.). Неплохо закрылся и «ковидный» 2020-й — 52 900 экземпляров.
Но почему так произошло? Очевидно, все дело в ценах. Вспомним одного из лидеров сегмента начала прошлого десятилетия — кроссовер Lifan X60. Да, качество сборки и уровень безопасности машины оставляли желать лучшего. Но это уже не «Жигули» — «джип», да еще и иномарка. С кондиционером. И самое главное — дешевая. Вот и выстроились наши сограждане за «китайцами» — этим и другими — как за пресловутыми горячими пирожками.
В отличие от старичков-бестселлеров, новые модели, построенные в соответствии с пересмотренной философией, как сейчас модно говорить, не смогли предложить нашему брату ту же доступность. Появилась масса «плюшек» в оснащении, значительно выросло качество. Да то же оформление экстерьера и интерьера, в конце концов — внешний вид перестал вызывать откровенное отвращение.
Но вместе с тем сильно «потяжелели» и прайсы. Сегодня за самый дешевый автомобиль Geely — кроссовер GS — дилеры просят от 1 319 990 рублей. Обзавестись «паркетником» от Chery можно, заплатив как минимум 1 129 900 целковых (Tiggo 4). Нижняя граница у Haval — 1 259 000 «деревянных», это начальная цена новейшего Jolion. У Changan и его «бюджетника» CS35 Plus — 1 139 900. И так далее.
«Китайцы» перестали быть дешевыми, утратив свою главную «изюминку». Они не то, что поравнялись со своими главными конкурентами «корейцами» — они догнали «европейцев»! Но только у последних — богатейшая история, заслуженная репутация, за редким исключением — надежность, отлаженные процессы поставки запасных частей, широкие дилерские сети. Ничего этого у «китайцев» пока нет.
Добавим, что сегодня 85% рынка китайских автомобилей в России приходится на три бренда — Haval, Chery и Geely. Средняя стоимость машины первой марки — 1 805 000 рублей, второй — 1 694 000, третьей — 1 680 000. Что касается конкретных моделей, то наибольшим спросом пользуются Haval F7 (доля 13,6%; средняя цена 1 799 000 целковых), Haval F7x (12,4%; 1 849 000 ₽) и Chery Tiggo 7 Pro (12,1%; 1 710 000 ₽)
На «вторичке» же правят бал Chery, Lifan, Geely и Great Wall (86,5%). Самые доступные автомобили из этой четверки у «Чери» — 219 000 рублей, самые дорогие — у «Великой стены», 484 000. Кстати, у Haval средний ценник на рынке «бэушек» в три раза выше — 1 393 000 целковых. Может, как раз-таки поэтому у «Хавэйла» всего 3,5% сегмента. Что же до лидеров-моделей, то это — Chery Tiggo (9,2%; 300 000 ₽), Lifan X60 (9%; 450 000 ₽) и Lifan Solano (6,8%; 230 000 ₽).