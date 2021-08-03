Почему россияне перестали покупать китайские автомобили, несмотря на их эволюцию

Времена, когда авто из КНР ассоциировались с молниеносно гниющими кузовами и стойким ароматом фенола в салоне, давно прошли. Китайские автопроизводители вовремя очухались и провели скрупулезную работу над ошибками. В результате их штаты пополнились дизайнерами с мировыми именами, списки оснащения машин — почти премиальными опциями, техническая база — решениями, проверенными ведущими автостроителями.

А действительно, зачем изобретать велосипед, если можно «запартнериться» с ведущими производителями агрегатов и компонентов, подтянув уровень качества своих автомобилей? Взять хотя бы в качестве примера коробки передач: «роботы» в большинстве своем закупаются у Volkswagen Group, «автоматы» — у Aisin. Или полный привод: что Chery, что Haval, что Geely оснащаются системами Borg Warner.

Geely в этом плане вообще молодцы — купили в 2010 году Volvo и теперь активно используют шведские технологии: модульные платформы, двигатели, системы безопасности и комфорта. Хотя и обижаются, когда эксперты в своих обзорах делают на этом акцент. Но вернемся к теме.