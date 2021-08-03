Great Wall запатентовал в России внедорожник Tank 300

Сразу оговоримся, что получения патента не гарантирует, что модель однажды-таки появится в шоу-румах дилеров. Он нужен лишь для того, чтобы «застолбить» внешний вид автомобиля — на всякий случай, мало ли что. Кроме того, этот документ не раскрывает никаких технических подробностей машины, ориентированной на отечественный рынок: о них нам пока остается только догадываться.

Вообще же Tank 300 построен на модульной платформе GW P01 — той же «тележке», что лежит в основе хорошо знакомого нам Haval H9. По своим габаритам китайский внедорожник сопоставим с УАЗ «Патриот»: он на 10 мм длиннее (4760 мм), на 30 мм шире (1930 мм) и на 17 мм выше (1927 мм). На 14 мм у «Танка» больше и клиренс (224 мм), а вот колесная база — меньше (2750 против 2760 мм у ульяновского «проходимца»).

В движение Tank 300 приводится бензиновым турбомотором мощностью 227 л. с., которому ассистирует восьмиступенчатый «автомат» производства ZF. Привод — полный. Но это касается исключительно «домашнего» рынка — модификации для России, возможно, будут несколько отличаться. Если, конечно, китайцы вообще привезут его к нам.

Добавим, что Great Wall, вроде как, даже планирует локализовать свои «Танки» на заводе Haval в Тульской области. Если так, то начнут они, вероятно, как раз с Tank 300. А следом за ним в России может «прописаться» и Tank 600, премьера которого состоится через пару недель на автосалоне в китайском Чэнду.