В России резко вырос спрос на китайские грузовики-убийцы

Самой востребованной маркой оказался КАмАЗ, занявший 33,5% всего рынка, что в количественном выражении составляет 2505 авто (+24,9%). С трехкратным отрывом от лидера вторую строчку рейтинга неожиданно захватила шведская Scania. Ее машины разошлись тиражом в 795 экземпляров, что соответствует почти пятикратному росту.

На третью позицию откатился нижегородский ГАЗ с результатом в 751 купленный автомобиль (+58,8%). Кроме того, с почти равными результатами, в пятерку лидеров попали белорусский МАЗ (408 шт.; +96,2%) и немецкий Mercedes-Benz (405 шт.; +122,5%).

Любопытно, что наибольшее увеличение объемов рынка наблюдается… у китайского Shacman (на фото) — в 6 раз. Сами перевозчики называют технику из Поднебесной «грузовиками-убийцами»: именно китайские самосвалы с безразмерными кузовами часто становятся героями жестких ДТП.

И продолжая тему комтранса. Не секрет, что американские грузовики любят и ценят, как минимум, за две основополагающие вещи — просторный «спальник» и длинный капот (так называемые «полтора метра жизни»). Но теперь производители европейских тягачей готовы пойти по заокеанскому пути, сделав свою технику удобнее и безопаснее. А первым формат «американского евротягача» публике представил DAF.