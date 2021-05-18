Новейший Haval Jolion приехал в Россию, чтобы убить Haval F7

Итак, встречайте: компактный кроссовер Haval Jolion — российская версия китайского Chulian, сменившего на боевом посту модель H2. У себя на родине SUV носит поэтичное название «Первая любовь». Предполагалось, что и на отечественный рынок он ворвется под именем First Love, но что-то пошло не так, и новинку нарекли «Джолион» (с ударением на первый слог) — это тандем английских слов Joy (радость) и Lion (лев).

«Радостный лев» базируется на модульной платформе L. E. M. O. N. — той же «тележке», что лежит в основе старшего H6. Среди ее главных преимуществ называются расширенное применение высокопрочных сталей и повышенная жесткость кузова (читай — более высокий уровень безопасности). Автомобиль чуточку крупнее своих конкурентов: его габариты — 4472/1841/1619 мм при колесной базе в 2700 мм.