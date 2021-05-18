Новейший Haval Jolion приехал в Россию, чтобы убить Haval F7

Итак, встречайте: компактный кроссовер Haval Jolion — российская версия китайского Chulian, сменившего на боевом посту модель H2. У себя на родине SUV носит поэтичное название «Первая любовь». Предполагалось, что и на отечественный рынок он ворвется под именем First Love, но что-то пошло не так, и новинку нарекли «Джолион» (с ударением на первый слог) — это тандем английских слов Joy (радость) и Lion (лев).
«Радостный лев» базируется на модульной платформе L. E. M. O. N. — той же «тележке», что лежит в основе старшего H6. Среди ее главных преимуществ называются расширенное применение высокопрочных сталей и повышенная жесткость кузова (читай — более высокий уровень безопасности). Автомобиль чуточку крупнее своих конкурентов: его габариты — 4472/1841/1619 мм при колесной базе в 2700 мм.
В движение Haval Jolion, ориентированный на Россию, приводится 1,5-литровым турбомотором, выдающим 150 л. с. мощности и 210 Нм крутящего момента. Увы, иных вариантов силовых агрегатов не предусмотрено, зато покупатель может выбрать коробку передач — шестиступенчатую «механику» или семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением «мокрого» типа.
По словам самих китайцев, Jolion довольно экономичен — потребляет 7,5 л на 100 км в смешанном цикле. Правда, о какой именно модификации идет речь, они не уточнили. Вероятно, о переднеприводной. И да, версия с четырьмя ведущими колесами тоже предусмотрена.
Любопытно, что уже в базовой комплектации Comfotr «Радостный лев» оснащается двухзонным климат-контролем, датчиком дождя и освещенности, системой бесключевого доступа. Средняя же версия Elite подразумевает камеру заднего вида, полностью светодиодную оптику и зимний пакет (обогрев рулевого колеса, ветрового стекла и задних сидений).
Что же до старшего исполнения Premium, то там в распоряжении водителя камера кругового обзора, беспроводная зарядка смартфонов, цифровая приборка, адаптивный круиз-контроль, корректирующий скорость в зависимости от ограничений (считывает дорожные знаки), система предотвращения столкновений, абсолютно автономная парковка и масса других полезных опций.
А теперь ответим на главный вопрос — сколько же за этот чудо-автомобиль просят официальные дилеры. Стартовая цена моноприводного Haval Jolion — 1 189 000 рублей, полноприводного — 1 509 000. Надо сказать, что предложение тех же китайцев из Chery с их Tiggo 4 выглядит более привлекательным. Тот кроссовер с чуть более скромным оснащением в «базе» предлагается от 1 049 900 целковых.
Да и не совсем понятно, зачем вообще Haval выводит на рынок модель, которая по своим габаритам и техническим характеристикам не сильно отстает от бестселлера марки — кроссовера F7. Поскольку новая модель выглядит более привлекательно, да и реальных инноваций у нее больше, а стоит она почти на 300 000 дешевле. Иначе как внутренним каннибализмом ее появление в российской линейке марки не назовешь.