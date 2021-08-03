Geely показала недорогой седан Emgrand, который появится и в России

Вообще, для марки Geely модель Emgrand является чрезвычайно важной — за 12 лет существования выпущено 3 170 000 штук. Так что оставлять автомобиль без наследника было бы глупо. Более того, учитывая успех предшественника, китайцы не стали изобретать велосипед: по формату и габаритам новинка фактически повторяет самый первый «Эмгранд».
Правда, пропорции и стиль стали более солидными — внешне бюджетный седан даже напоминает флагманский Geely Preface. Впрочем, в плане агрегатов до «Префейса» еще далеко: под капотом скрывается скромный 1,5-литровый атмосферный мотор с отдачей в 114 л. с., с которым могут быть состыкованы «механика» или вариатор.
В салоне — торжество современного дизайна и качественных материалов (заявлено, что 85% интерьерных деталей отделки выполнены из мягкого пластика). Топовой версии полагаются экран диагональю 12,3 дюйма для приборов и дисплей медиасистемы на 10,25 дюйма. В списке опций заявлены кнопка запуска двигателя, электропривод ручника и многое другое.
Увидим ли мы любопытную новинку на российских просторах? Вполне вероятно. Директор белорусского завода «БелДжи» Геннадий Свидерский недавно поведал тамошнему телеканалу CTV, что предприятие сейчас полным худом трудится над запуском недорогого седана. И логично предположить, что это именно свежий Emgrand.
Кстати, что касается эпитета «недорогой». На китайский рынок бюджетный Geely выйдет уже этим летом и будет стоить около 10 000 долларов, то есть около 730 000 наших рублей. С такими ценниками «китаец» белорусской сборки запросто мог бы бросить вызов и «Весте», и «Солярису», и другим популярным «бюджетникам».