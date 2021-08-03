Geely показала недорогой седан Emgrand, который появится и в России

Вообще, для марки Geely модель Emgrand является чрезвычайно важной — за 12 лет существования выпущено 3 170 000 штук. Так что оставлять автомобиль без наследника было бы глупо. Более того, учитывая успех предшественника, китайцы не стали изобретать велосипед: по формату и габаритам новинка фактически повторяет самый первый «Эмгранд».

Правда, пропорции и стиль стали более солидными — внешне бюджетный седан даже напоминает флагманский Geely Preface. Впрочем, в плане агрегатов до «Префейса» еще далеко: под капотом скрывается скромный 1,5-литровый атмосферный мотор с отдачей в 114 л. с., с которым могут быть состыкованы «механика» или вариатор.