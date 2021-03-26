Какие автозапчасти точно можно рассматривать на замену оригинальным

Такие, например, производит компания Delphi. Начнем с того, что любой автокомпонент из линейки Delphi, неважно будет ли это тормозной диск или колодки, строго соответствует заводскому чертежу. Следовательно, тот же диск будет установлен на ступицу без проблем, как и деталь, которая поставляется на сборочный конвейер автозавода. Колодки, соответственно, займут правильное положение на скобе и в суппорте без намека на подклинивание или чрезмерный люфт. Иными словами, мы говорим о полном соответствии конвейерным требованиям по монтажу. К слову, этим могут похвастаться немногие альтернативные производители запасных частей.

Идем дальше. Идеально соответствующая заводскому чертежу геометрия диска исключает его коробление при нагреве. Откроем небольшой секрет — любой тормозной диск имеет разную длину наружного и внутреннего контуров. Следовательно, в результате теплового расширения материала будет происходить его выгибание в сторону наименьшего контура. Чтобы это исключить конструкторы выравнивают длины внешнего и внутреннего контуров за счет специальной полукруглой проточки именуемой галтелью. Теперь вопрос: все ли производители запасных частей выполнят этот «незначительный» элемент?

Это же в полной мере относится и к тормозным колодкам. Если у оригинала присутствуют сейсмические массы (например, колодки Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne), то точно такие же буду установлены и на колодках Delphi. Если колодки делятся на внутреннюю и внешнюю, то именно такие обозначения будут нанесены на детали Delphi.