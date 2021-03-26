Какие автозапчасти точно можно рассматривать на замену оригинальным

Такие, например, производит компания Delphi. Начнем с того, что любой автокомпонент из линейки Delphi, неважно будет ли это тормозной диск или колодки, строго соответствует заводскому чертежу. Следовательно, тот же диск будет установлен на ступицу без проблем, как и деталь, которая поставляется на сборочный конвейер автозавода. Колодки, соответственно, займут правильное положение на скобе и в суппорте без намека на подклинивание или чрезмерный люфт. Иными словами, мы говорим о полном соответствии конвейерным требованиям по монтажу. К слову, этим могут похвастаться немногие альтернативные производители запасных частей.
Идем дальше. Идеально соответствующая заводскому чертежу геометрия диска исключает его коробление при нагреве. Откроем небольшой секрет — любой тормозной диск имеет разную длину наружного и внутреннего контуров. Следовательно, в результате теплового расширения материала будет происходить его выгибание в сторону наименьшего контура. Чтобы это исключить конструкторы выравнивают длины внешнего и внутреннего контуров за счет специальной полукруглой проточки именуемой галтелью. Теперь вопрос: все ли производители запасных частей выполнят этот «незначительный» элемент?
Это же в полной мере относится и к тормозным колодкам. Если у оригинала присутствуют сейсмические массы (например, колодки Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne), то точно такие же буду установлены и на колодках Delphi. Если колодки делятся на внутреннюю и внешнюю, то именно такие обозначения будут нанесены на детали Delphi.
Кроме геометрии не менее важны и материалы, применяемые в производстве. Так, тормозные диски Delphi изготавливаются из сплавов полностью идентичных тем, что используются в оригинальных деталях. Это касается, в том числе, высокоуглеродистых сплавов. Повышенное содержание углерода снижает риск коробления и растрескивания дисков при их работе в жестких тепловых режимах. Не случайно именно такие сплавы идут на изготовление тормозных дисков тяжелых джипов, тормозная система которых обязана эффективно рассеивать тепловую энергию.
Что касается тормозных колодок, то для изготовления фрикционной накладки в активе Delphi имеется более двух десятков видов уникальных смесей, что, во-первых, — кратно больше, чем у многих других производителей, во-вторых, — дает возможность конструкторам подобрать фрикционный материал в строгом соответствии с требованиями автозавода.
Говоря о технологиях производства колодок, отметим также применение данным производителем уникального клеевого состава, который гарантирует прочное соединение фрикционного материала с металлическим каркасом и выполняет функцию поглотителя колебаний. То есть, он работает как демпфер, полностью гасящий высокочастотные вибрации колодки в суппорте и возникающие при этом скрип, визг и прочие некомфортные звуки.
И, наконец, последнее. Диски и колодки составляют пары трения, которые обязаны безупречно соответствовать друг к другу, как по геометрии, так и по материалу, из которого они изготовлены. Иначе тормозной узел не разовьет требуемого момента и замедление машины будет недостаточно эффективным. Чтобы этого избежать стоит брать эти компоненты компоненты от одного производителя. Например, линейка дисков и колодок Delphi охватывает практически все популярные и массовые автомобили. Подобрать комплекты нужных деталей не проблема. Ярким тому примером служит Nissan Qashqai, для которого имеются полные комплекты передних и задних дисков с колодками.