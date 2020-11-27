Роскошные опции, которыми могут похвастаться лишь премиальные автомобили

Каждый автопроизводитель мечтает увидеть рядом со своим автомобилем слово «премиальный». И каждый идет к нему своим путем. Кто-то предпочитает дизайн, другие — набивают машину опциями доверху, третьи подражают завсегдатаям желанного класса материалами отделки и стилем исполнения. Новичок, безусловно, клюнет и согласится на сделку, но знаток сразу распознает «нувориша».
Чем же отличается по-настоящему премиальный автомобиль от выскочки из бюджетного класса, созданному по образу и подобию? Треть действительно стоит бренд, образ, который мгновенно узнается в толпе и расшифровывается как синоним богатства. Еще треть — материалы изготовления, которые должны быть на три лестничных пролета выше, чем у среднего класса и примерно на девятиэтажку — чем у бюджетного.
Но 40% премиального автомобиля — это комфорт. Роскошь его кроется именно в комплексном удовольствии, когда время и снующая за окном жизнь будто замирают, затихая за толстыми стеклами. За счет чего это достигается?
Конечно, в премиальном автомобиле должна быть идеальная шумоизоляция, толщина матов которой соизмерима лишь с ворсом светлого ковра в ногах у пассажира. Во-вторых, кресла и диван, которые ни при каком угле обзора не могут вызвать нареканий: структура, каркас, фактура, набивка, ткань. Вы ведь знаете, что у знаменитого W140, легендарного Mercedes S-Class, в самой «старшей» комплектации задний диван был из шерстяного сукна высшего качества? Ну а третий пункт, традиционно, отходит на откуп климат-контролю. Температура в салоне такого автомобиля должна быть идеальной с первой секунды, когда рука обладателя только касается ручки.
Достигается этот эффект либо за счет теплого гаража, либо — предпускового подогревателя. Одними из самых известных подобных устройств являются немецкие предпусковые подогреватели Webasto, которые поставляютcя на конвейеры BMW, AUDI, Porsche, Range Rover и, конечно, Mercedes-Benz.
Система Webasto работает на топливе и позволяет еще до начала поездки прогреть и салон без запуска двигателя, и сам двигатель, что, конечно, скажется и на увеличении срока жизни последнего. Такой подогреватель потребляет минимальное количество горючего, но способен уже через несколько десятков минут предложить приведенный в полную готовность автомобиль.
И это время совсем не нужно проводить рядом с машиной — запустить подогреватель можно прямо из дома, с пульта или через приложение на телефоне. А когда все будет готово, выйти из дома, сесть в машину, пристегнуть ремни безопасности — и можно ехать хоть за полярный круг.
Теперь понятно, почему на фотографиях знаменитости одеты в костюмы и платья даже зимой. Куртка им больше не требуется.
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