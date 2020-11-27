Роскошные опции, которыми могут похвастаться лишь премиальные автомобили

Каждый автопроизводитель мечтает увидеть рядом со своим автомобилем слово «премиальный». И каждый идет к нему своим путем. Кто-то предпочитает дизайн, другие — набивают машину опциями доверху, третьи подражают завсегдатаям желанного класса материалами отделки и стилем исполнения. Новичок, безусловно, клюнет и согласится на сделку, но знаток сразу распознает «нувориша».

Чем же отличается по-настоящему премиальный автомобиль от выскочки из бюджетного класса, созданному по образу и подобию? Треть действительно стоит бренд, образ, который мгновенно узнается в толпе и расшифровывается как синоним богатства. Еще треть — материалы изготовления, которые должны быть на три лестничных пролета выше, чем у среднего класса и примерно на девятиэтажку — чем у бюджетного.