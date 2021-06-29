Простой способ самостоятельно заставить «умирающий» автокондиционер работать как новенький

Климатическая установка даже абсолютно новой машины может уже через год после покупки в салоне начать подавать признаки недостаточно эффективной работы. Речь в данном случае идет о крайне распространенной неисправности — засоре радиатора (испарителя) кондиционера. Соты радиаторов располагаются параллельно, буквально в сантиметре друг от друга.
Радиаторы у всех авто вынесены в переднюю часть моторного отсека. Из-за этого они первыми встречаются с пылью, грязью, насекомыми и всем тем, что в процессе езды летит в «моду» любого авто. Не удивительно, что соты испарителя засоряются, снижая эффективность отдачи тепла окружающему воздуху. Мало того, пространство между ним и радиатором охлаждения мотора довольно быстро забивается своего рода «войлоком» из пуха, сухих листьев, останков насекомых и тому подобных субстанций.
Вызванное загрязнениями ухудшение отвода тепла от радиатора «кондея» снижает эффективность всей системы кондиционирования воздуха в салоне. Чтобы ее повысить, вернув первоначальные свойства, радиаторы рекомендуется периодически очищать. Как правило, с такой проблемой обращаются к специалистам СТО. Они полностью демонтируют оба радиатора, параллельно разбирая пол-машины, сливая антифриз и выпуская в атмосферу хладагент.
Такая чистка радиатора-испарителя кондиционера обходится в круглую сумму. Но на многих моделях машин эту операцию можно произвести самостоятельно, сэкономив массу времени и денег. Главное — иметь под рукой шланг с проточной водой. Все просто.
Снимаем (если имеются) крышки-накладки, скрывающие радиаторы, а затем ослабляем их крепления к кузову — без полного демонтажа и отключения от трубопроводов. При этом мы получаем возможность их слегка двигать друг относительно друга. Это позволяет добраться до пространства между ними от удалить оттуда мусорный «войлок». Но этого мало — нужно, по возможности, промыть и соты теплообменников. Одной воды для этого недостаточно. К тому же нам нельзя пользоваться струей с сильным напором — чтобы не замять тонкие стенки сот.
Вместо этого радиатор кондиционера следует щедро залить средством для удаления останков насекомых с кузова и оставить «откисать» минут на 30. Выждав этот срок, смываем прореагировавашую автохимию вместе с растворенными ею загрязнениями не сильной струей водопроводной воды. Повторно обрабатываем испаритель кондиционера новой порцией той же «химии».
По окончании очередного периода ожидания смываем и ее, а затем вновь закрепляем радиаторы на своих местах. В результате такой «бани» кондиционер будет охлаждать воздух как новенький.