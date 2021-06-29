Простой способ самостоятельно заставить «умирающий» автокондиционер работать как новенький

Климатическая установка даже абсолютно новой машины может уже через год после покупки в салоне начать подавать признаки недостаточно эффективной работы. Речь в данном случае идет о крайне распространенной неисправности — засоре радиатора (испарителя) кондиционера. Соты радиаторов располагаются параллельно, буквально в сантиметре друг от друга.

Радиаторы у всех авто вынесены в переднюю часть моторного отсека. Из-за этого они первыми встречаются с пылью, грязью, насекомыми и всем тем, что в процессе езды летит в «моду» любого авто. Не удивительно, что соты испарителя засоряются, снижая эффективность отдачи тепла окружающему воздуху. Мало того, пространство между ним и радиатором охлаждения мотора довольно быстро забивается своего рода «войлоком» из пуха, сухих листьев, останков насекомых и тому подобных субстанций.

Вызванное загрязнениями ухудшение отвода тепла от радиатора «кондея» снижает эффективность всей системы кондиционирования воздуха в салоне. Чтобы ее повысить, вернув первоначальные свойства, радиаторы рекомендуется периодически очищать. Как правило, с такой проблемой обращаются к специалистам СТО. Они полностью демонтируют оба радиатора, параллельно разбирая пол-машины, сливая антифриз и выпуская в атмосферу хладагент.