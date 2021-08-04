Названы самые популярные автомобили для бизнеса в России

Вот немного любопытной статистики от «Газпромбанк Автолизинг». У этой компании наиболее популярными среди юридических лиц и предпринимателей в легковом сегменте стали автомобили марок LADA (17% от всех переданных в лизинг машин), Toyota (10%), Kia (9%), BMW (8%) и VW (7%).

Среди легких коммерческих авто бестселлерами является техника от брендов ГАЗ (41%), Ford (24%), LADA (8%), UAZ (7%) и Peugeot (5%). А в «тяжелом» классе лучшими оказались КАМАЗы (17%), Тонары (12%), ГАЗы (9%), Mercedes-Benz (3%) и Ford (2%).

Список самых дорогих переданных клиентам предметов лизинга ожидаемо возглавили различные модели спецтехники. На первом месте — автобетононасос Daewoo Novus 6x4 стоимостью 36 400 000 рублей. За ним следуют экскаватор Hitachi ZX670 (35 100 000 ₽), и асфальтоукладчик Vogele Super 1900 (20 640 000 ₽).

(Кстати, марка Daewoo, как производитель грузовиков, почти неизвестна российским перевозчикам. И даже порталу «АвтоВзгляд», который однажды тестировал вышеупомянутый Novus, разгадать феномен корейского грузового автопрома не удалось.)

— Несмотря на сохраняющийся дефицит автомобилей в салонах дилеров большинства марок (до 45% договоров лизинга в нашем случае со сроком поставки от 60 дней) и удорожание техники (+7% с начала года), первое полугодие авторынок завершил в зоне роста, — отметила порталу «АвтоВзгляд» Лилия Маркова, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг».