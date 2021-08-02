Стало известно, сколько платят на конвейере, где делают LADA Vesta

Фото производителя.
АВТОВАЗ старается всеми силами скрыть, сколько же получает работники на конвейерах автогиганта. То ли дело — ижевский завод, где выпускают LADA Vesta: благодаря официальному порталу госслужбы занятости Удмуртской Республики, можно без особых проблем понять порядок начисляемых трудовому коллективу окладов.
Алексей Кованов

Как сообщает газета «Понедельник», сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки получает от 32 000 до 39 000 «целковых», а слесарю механосборочных работ и штамповщику полагаются одинаковые зарплаты — от 30 000 до 37 000 рублей.

При этом не уточняется, указана ли сумма до или после вычета налогов. Если до, то сейчас такие же оклады начисляются сотрудникам и в Тольятти, а если после, то ижевчанам повезло больше.

Будущим работникам обещаны субсидирование питания в заводской столовой, бесплатные занятия в спортивном зале, а также путевки в загородные лагеря для детей сотрудников.

Кроме того, работниками АВТОВАЗа полагаются расширенные социальные льготы и гарантии, что предусмотрены коллективным договором АО «АВТОВАЗ».

Для сравнения, в Нижнем Новгороде на Горьковском автозаводе сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки получает от 41 000, а слесарь механосборочных работ — от 43 700.

И продолжая «вазовскую» тему. Президент АВТОВАЗа Николя Мор недавно записал видеообращение, приуроченное к празднованию 55-летия компании. В ходе своего выступления он не только рассказал о достижениях тольяттинского завода за полвека, но и раскрыл планы LADA на ближайшее будущее, в которые входит выпуск пяти новых моделей.

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2 августа 2021
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