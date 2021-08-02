Стало известно, сколько платят на конвейере, где делают LADA Vesta

Как сообщает газета «Понедельник», сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки получает от 32 000 до 39 000 «целковых», а слесарю механосборочных работ и штамповщику полагаются одинаковые зарплаты — от 30 000 до 37 000 рублей.

При этом не уточняется, указана ли сумма до или после вычета налогов. Если до, то сейчас такие же оклады начисляются сотрудникам и в Тольятти, а если после, то ижевчанам повезло больше.

Будущим работникам обещаны субсидирование питания в заводской столовой, бесплатные занятия в спортивном зале, а также путевки в загородные лагеря для детей сотрудников.

Кроме того, работниками АВТОВАЗа полагаются расширенные социальные льготы и гарантии, что предусмотрены коллективным договором АО «АВТОВАЗ».

Для сравнения, в Нижнем Новгороде на Горьковском автозаводе сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки получает от 41 000, а слесарь механосборочных работ — от 43 700.

И продолжая «вазовскую» тему. Президент АВТОВАЗа Николя Мор недавно записал видеообращение, приуроченное к празднованию 55-летия компании. В ходе своего выступления он не только рассказал о достижениях тольяттинского завода за полвека, но и раскрыл планы LADA на ближайшее будущее, в которые входит выпуск пяти новых моделей.