Названа дата начала продаж в России нового Kia Cerato

Как сообщили в российском офисе Kia, продажи рестайлинговой версии Cerato откроются 8 сентября. Правда, о ценах и комплектациях корейцы пока умалчивают. Чем же будет завлекать потребителей посвежевший седан?

В ходе доработок Kia Cerato обзавелся перелицованной оптикой, подретушированной решеткой радиатора и свежими бамперами. Кроме того, иной дизайн достался колесным дискам из легкого сплава.

Помимо прочего, автомобиль получил широкий спектр систем безопасности и помощи водителю. Комплекс Drive Wise включает в себя функционал из 11 электронных ассистентов. А еще Cerato может похвастать новым мультимедийным центром с 8-дюймовым экраном, сревисами Яндекс и поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

Финальным аккордом стал телематический комплекс Kia Connect, позволяющий владельцам управлять рядом функций в автомобиле дистанционно. К примеру, заводить и прогревать двигатель, регулировать настройки климат-контроля, управлять дверными замками. Кстати, подобные опции вскоре появятся на всех моделях