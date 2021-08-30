Правительство вложит миллиард рублей, чтобы КАМАЗ выпустил суперновинки

После возвращения из Набережных Челнов премьер-министр поручил Минпромторгу и Минфину предусмотреть дополнительное финансирование КамАЗа, а также запланировать выделение средств при подготовке очередного бюджета. Итого автогигант получит свыше 1 миллиарда рублей.

Выделенное финансирование поможет заводу возместить средства, что были потрачены на реализацию инвестиционных проектов (проще говоря, на создание новинок), а также на запуск новейшей линии профилирования лонжеронов.

Напомним, что одной из новинок, что была показана Михаилу Мишустину, оказался «русский» Сaterpillar — шарнирно-сочлененный самосвал КамАЗ-6561. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», модель предназначена для карьерных работ, притом машина готова трудиться и в автономном режиме — то есть вообще без водителя.

Кроме того, КамАЗ вовсю готовит премьеру нового грузовика под названием «Компас». Дебют новинки состоится на осенней выставке «Комтранс», а сейчас инженеры отлаживают технологические процессы на заводском конвейере.