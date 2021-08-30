«Армия-2021»: на каких новых авто российские военные собираются родину защищать

Помимо образцов для специалистов, в «Патриоте» много техники для обывателя, чтобы он восхитился, впечатлился и зауважал. Как на любой выставке, участники на стендах не только показывают достижения, но и ищут заказчиков. Что требует от публики разборчивости, позволяющей отличить готовое изделие от поисковой конструкции.
Внедорожник «Стрела»
Логотип «Военно-промышленной компании» сбивает с толку. Из-за громкого имени любой экспонат на стенде кажется законченной работой, решение о серийном выпуске которой уже принято. Но внедорожник «Стрела» к ВПК имеет минимальное отношение. Его биография складывалась совеем по-другому.
ВПК отчаялась пристроить «Тигр» на гражданскую службу, поэтому пошло двумя разными направлениями. Во-первых, создав преемника по имени «Атлет». Он крупнее, тяжелее и имеет самое важное для современной войны — минную защиту. Во-вторых, было решено создать с нуля легкое бронированное транспортное средство «Стрела».
И для работы над этим скоростным броневиком пригласили МГТУ им.Баумана с задачей сконструировать для него подвеску. С максимальной унификацией семейства «Газелей», с которыми у ВПК партнерско-родственные отношения.
За работу взялось молодежное конструкторское бюро КБМ, известное родстером «Крым». Подвеску сделали. После чего предложили заказчику пойти дальше и создать не бронированный внедорожник двойного назначения — и для армии, и для гражданки. Идею в ВПК оценили, тем более, что точно такой же сценарий с «Тигром» у самих оказался несостоятелен.
И случилось чудо. Называется оно — рождение нового автомобиля. Без аналогов в отечественном автомобилестроении. Слабой тенью лишь обозначен проект «Атаман», убедивший, что на Горьковском автомобильном заводе сделать конверсионный внедорожник невозможно.
А в КБМ машину сделали. С нуля. За семь месяцев. Техническое задание было сформулировано в январе 2021 года, а ходовой макет поехал в августе.
Никогда в истории родного автопрома дистанция от ТЗ до готового автомобиля не была столь стремительной. У АВТОВАЗа на это уходят годы. У ГАЗа и УАЗа — десятилетия. Скоростью и результатом ребят из КБМ восхитились даже заказчики ВПК. Такая лихая работа обусловлена главным — у ребят не связаны руки. Каждый день тратится на творчество, а не согласования.
Вариантов гражданской «Стрелы» было предложено несколько. Пять версий дизайна. Несколько конфигураций по трансмиссии, мотору, силовой структуре. В итоге раму предложили делать полностью оригинальной. Раздатку взять от броневика «Стрела». Переднюю независимую подвеску, постоянный полный привод, задний мост — от «Соболя NN 4х4». Двигатель для гражданской «Стрелы» выбрали хорошо освоенный в производстве «Газелей» — дизельный Cummins 2.8.
Для себя руководство КБМ ставило гораздо более интересные задачи, чем рождение нового автомобиля. Важно было дать ребятам творить без оглядки, чтоб они ощутили не только вкус отменной работы, но и увидели готовый результат. Так создается новая инженерная культура. А еще было важно освоить разные технологии, век которых в наши дни сильно сократился. Устаревание технологий идет быстрее машин, созданным по ним.
На стенде ВПК «Стрелу» поняли не все. Те, кто принял ее за готовый автомобиль, разочаровались. Кто увидел в ней студенческий макет и талантливейшую работу технолога Юрия Фокина — восхитились. Отдельно оценив внешность работы молодого дизайнера Никиты Аникеева. Облик машины модный сейчас и не устаревающий с годами. Встав в производство, «Стрела» будет современно смотреться и через двадцать лет.
Почему макет «Стрелы» был заднеприводный? Потому, что ГАЗ сам еще не освоил нового «Соболя NN 4х4» и за передний привод запросил 17 млн. рублей. В КБМ решили подождать конвейерного «Соболя» и унифицироваться без диких затрат.
На сегодня благодаря КБМ и ВПК мы получили совершенно новый автомобиль, более интересный гражданским, чем военным. В армии он отлично заменит любые УАЗы, но в мирной жизни пойдет дальше и займет несколько ниш. Вопрос лишь в производстве. ГАЗ побоится выпускать машину, которую ему иностранцы поставят в упрек из-за военного происхождения. ВПК полноценным автомобильным производством в товарных количествах не обладает. Но КБМ это ведь не просто талантливые конструкторы и инженеры. Это готовые решения под ключ. Поэтому в запасе у КБМ есть несколько толковых вариантов производства.
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ «ЭРА»
Электромобиль «Эра». Это совсем новый полюс технической мысли. И новый уровень. Как известно, армия занята возрождением сталинских «шарашек». Для этого, за временным отсутствием заключенных, используются невольники срочной службы. Их выдергивают из нормальной жизни и на год сажают в «шарашку», заставляя работать под угрозой ст.328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».
Называются «шарашки» научными ротами и любая деятельность в них, начиная с утренней зарядки, считается наукой. Но приспособить арестантов к осмысленной деятельности трудно, тем боле, что сама армия так и не придумала, зачем ей невольники, если они не умеют копать землю, валить лес и таскать тяжести.
Помимо этого в армии нет умных, умеющих ставить стратегические задачи. Поэтому вместо научной работы получилась профанация. То, что делают выпускники ВУЗов в научных ротах, еле дотягивает до работы детей из советских «Дворцов пионеров», в основном не превышая уровень кружков «Умелые руки».
Электромобиль «Эра» придуман детьми из научной роты для того, чтобы скрытно и бесшумно подкрасться к врагу и запустить привезенный с собой дрон. Все это неумелое нагромождение неловких технологий, всунутых в нелепый корпус, затеяно для того, чтобы экипаж отважных приехал на рандеву с врагом и перед смертью поиграл в виртуальные очки и полет шмеля. Хотя увеличить дальность полета дрона логичней и безопасней. Но купить в Китае подходящий дрон не получилось, поэтому сделали свой. И электромобиль не купили. Изобрели собственный: нелепый и со странностями.
Диверсионный «Эскадрон»
Трудно представить более мутное объяснение: консорциум «Интралл» образован российскими частными инвесторами для приобретения зарубежных интеллектуальных активов, связанных с конструированием и производством коммерческих автомобилей. Кроме охоты на чужие мозги, фирма причастна к производству в Чехии странного аппарата Honker 4х4. А еще компания выкупила название УАМЗ (Уральский автомоторный завод)… По ощущениям, весь консорциум — это один ловкий человек с печатью в кармане, увлеченно встревающий в автомобильные авантюры… И вот сверхлегкий аэромобильный ударный аппарат «Эскадрон» для разведывательно-диверсионных подразделений ВДВ разработки «Интралл».
Машина изначально задумывалась с низкотемпературной гибридной установкой, позволяющей подкрасться к врагу скрытно и бесшумно. Но гибридов в стране не нашлось. Поэтому в тачанку поставили два мотора от LADA Vesta объемом 1,8 л. И две коробки передач с общим рычагом переключения. И все это не особо синхронизировали, сделав два простых замка шпингалетного вида, включающих в работу то оба мотора с коробкой, то один из них.
Где именно такое изобрели, понять крайне трудно. Но стендист сообщил, что изделие «Эскадрон» — из Воронежа. В прошлый раз идея Тяни-Толкая с двумя моторами была замечена в войсках на немецком Tempo G1200 в 1935 году. В последующие 80 лет военные к ней не возвращались, понимая избыточную сложность. А надежда на вдвое увеличенную надежность практикой не подтвердилась.
Зачем армии может понадобиться «Эскадрон» с двумя плохими моторами? Чтоб быстро носиться по колхозным полям (расчетная скорость на пересеченной местности — 110 км/ч). По мнению изобретателей, современная техника захват и сопровождение наземной цели умеет осуществлять на скоростях до 60 км/ч, а воронежская тачанка пронесется ураганом и в нее никто не попадет.
Поскольку машина открытая, с условным бронированием избранных мест, огрызаться она будет двумя пулеметами. На стенде «Эскадронов» было два и главные их отличия в расположении и креплении пулеметов. Несмотря на сомнительную перспективу, конструкторская работа над «Эскадронами» все же, скорее, во благо. Ведь взяться за безнадежную схему и довести ее до ходового прототипа, да еще не потратив ни рубля из бюджета, это хорошая поисковая деятельность.
Помимо реализации самой идеи, в «Эскадроне» много других интересных решений. Например, поворотная ступица с интегрированным ШРУСом и тормозным суппортом в едином блоке, собственные амортизаторы, система отключения двигателей.
…«Международный форум Армия» придуман для рекламы и пропаганды наших вооруженных сил. В парке «Патриот» ежегодно выставляют напоказ много техники в сопровождении развлекательных мероприятий, активностей и концертных программ. Но спрятать суть армии не получается.
В дальнем углу парка, под защитой брони, оказалась обычная живодерня. Там привязали к тросу собак, оставив их на солнцепеке и, пока они не умерли от теплового удара, читали лекцию об ответственной любви к животным, непроизвольно показав, как в войсках относятся к живым.