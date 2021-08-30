«Армия-2021»: на каких новых авто российские военные собираются родину защищать

Помимо образцов для специалистов, в «Патриоте» много техники для обывателя, чтобы он восхитился, впечатлился и зауважал. Как на любой выставке, участники на стендах не только показывают достижения, но и ищут заказчиков. Что требует от публики разборчивости, позволяющей отличить готовое изделие от поисковой конструкции.

Внедорожник «Стрела»

Логотип «Военно-промышленной компании» сбивает с толку. Из-за громкого имени любой экспонат на стенде кажется законченной работой, решение о серийном выпуске которой уже принято. Но внедорожник «Стрела» к ВПК имеет минимальное отношение. Его биография складывалась совеем по-другому.

ВПК отчаялась пристроить «Тигр» на гражданскую службу, поэтому пошло двумя разными направлениями. Во-первых, создав преемника по имени «Атлет». Он крупнее, тяжелее и имеет самое важное для современной войны — минную защиту. Во-вторых, было решено создать с нуля легкое бронированное транспортное средство «Стрела».

И для работы над этим скоростным броневиком пригласили МГТУ им.Баумана с задачей сконструировать для него подвеску. С максимальной унификацией семейства «Газелей», с которыми у ВПК партнерско-родственные отношения.