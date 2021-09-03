Грузовики Ford освоили еще одну важную профессию

Фото производителя.
В столичном комплексе «Крокус Экспо» 7 сентября стартует международная выставка WasteTech 2021 — это большой природоохранный экологический форум, который позволит ознакомиться публике с новейшим оборудованием и технологиями для сбора, утилизации и захоронения отходов. Одной из новинок форума, как узнал портал «АвтоВзгляд», станет мусоровоз на шасси Ford Trucks 1833.
Алексей Кованов

Надстройку для него построила турецкая компания EFE Endustri ve Ticaret A. S. Таким образом, фордовский большегруз освоит еще одну профессию, а российские экологические операторы получат новый (и, возможно, весьма эффективный) транспорт для вывоза твердых бытовых отходов.

Впрочем, подробности об этом мусоровозе мы узнаем, как только откроется выставка WasteTech 2021. А пока отметим, что главнное достоинство грузовиков серии 1833 — дешевизна. А все благодаря тому, что тяжелые «Форды» могут быть не только турецкими, но и российской сборки.

И продолжая тему комтранса. Российский КамАЗ сейчас ставит на производство новую модель грузовика. Дебют новинки состоится на осенней выставке «Комтранс», но дилерам премьеру провели досрочно — в рамках недавней дилерской конференции.

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3 сентября 2021
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