Грузовики Ford освоили еще одну важную профессию

Надстройку для него построила турецкая компания EFE Endustri ve Ticaret A. S. Таким образом, фордовский большегруз освоит еще одну профессию, а российские экологические операторы получат новый (и, возможно, весьма эффективный) транспорт для вывоза твердых бытовых отходов.

Впрочем, подробности об этом мусоровозе мы узнаем, как только откроется выставка WasteTech 2021. А пока отметим, что главнное достоинство грузовиков серии 1833 — дешевизна. А все благодаря тому, что тяжелые «Форды» могут быть не только турецкими, но и российской сборки.

И продолжая тему комтранса. Российский КамАЗ сейчас ставит на производство новую модель грузовика. Дебют новинки состоится на осенней выставке «Комтранс», но дилерам премьеру провели досрочно — в рамках недавней дилерской конференции.