На старую LADA Niva начали ставить 1,8-литровый мотор от Vesta

Как рассказал главный конструктор ателье «Супер-Авто» Михаил Ледяев каналу «Владимир Мельников» на видеохостинге Youtube, несмотря на появление мощного двигателя под капотом классической «Нивы», штатная трансмиссия вазовского внедорожника должна без проблем выдерживать существенно возросший крутящий момент. Кроме того, все навесные агрегаты — абсолютно серийные, что упростит дальнейшую эксплуатацию машины.

В ближайших планах компании — выпустить 300 автомобилей, притом все они получат доработанную версию мотора 21179, которая, в отличие от вазовского варианта, не будет огорчать владельцев повышенным расходом моторного масла.

Пока силовой агрегат настроен на плавное трогание, а потому разгон до «сотни» занимает примерно 12—13 секунд. Для справки, стандартная модификация вездехода выполняет такое упражнение за 17 секунд. Вдобавок подготовленная тольяттинским ателье модификация достаточно бодро разгоняется на третьей, четвертой и пятой передачах.

Планируемая цена мощной «Нивы» — аж 1 200 000 рублей. Что, по нынешним временам, очень даже неплохо, ведь заводское специсполнение Bronto стоит 917 900 рублей, а в «топе» — 1 026 900 «целковых». Притом покупатели реально готовы отдавать немыслимые 1 200 000 рублей, только бы забрать машину из салона как можно скорее.