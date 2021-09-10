Mercedes-Benz может перестать выпускать седаны и универсалы

На проходящем в Мюнхене автосалоне IAA Mobility, главный исполнительный директор Mercedes-Benz Маркус Шефер заявил изданию Autocar, что рынок универсалов сокращается даже в Европе, где традиционно ценили этот тип кузова. Покупатели все больше обращают внимание на кроссоверы и внедорожники.

Поэтому немецкий автопроизводитель не намерен инвестировать значительные средства в электрификацию универсалов, а также кабриолетов. Компания станет вкладывать деньги только в успешные с коммерческой точки зрения модели.

Ранее главный дизайнер концерна Горден Вагенер рассказал Top Gear, что электрификация приговорит и традиционные седаны, потому что автомобиль с классическим кузовом невозможно сделать аэродинамически эффективным и одновременно привлекательным внешне.

Поэтому очень вероятно, что будущие легковые электрокары Mercedes-Benz совместят черты седанов и хетчбэков.