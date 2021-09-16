Зачем премиальные «корейцы» Genesis будут собирать «биометрию» владельцев

Новая технология Genesis будет использоваться для персонализации. После идентификации водителя и синхронизации профиля, автомобиль автоматически приведет сиденье водителя и рулевое колесо в положение, соответствующее сохраненным настройкам. Также произойдет автоматическая калибровка положения проекционного дисплея, наружных зеркал и мультимедийной системы.

В состав системы Face Connect входит инфракрасная камера, гарантирующая распознавание зарегистрированных лиц даже ночью, а чтобы запустить двигатель и начать поездку, потребуется отпечаток пальца. При этом новая технология избавляет водителей от необходимости постоянно иметь при себе ключи.

Напомним, что все автомобили российской линейки Genesis — премиального суббренда Hyundai — производятся на мощностях калининградского завода «Автотор». Не стал исключением и новейший кроссовер GV70, который совсем недавно поступил в продажу.