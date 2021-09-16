Гражданин Швеции продал России секретные технологии марки Scania

Этим занятием господин Дмитриевски занимался достаточно давно — как минимум, с июля 2017 года. Притом гражданин Швеции быстренько нашел для украденных секретов серьезного покупателя, которым оказался сотрудник посольства России (к слову, он оказался агентом нашей Службы внешней разведки.)

Куда впоследствии уходили секреты марок Scania и Volvo — точно неизвестно, но нетрудно догадаться, что финальным получателем конфиденциальной информации был некий представитель отечественного авто- или военпрома.

В начале 2021-го шпиона арестовали, сотрудника посольства — выслали, а дальше началось долгое судебное разбирательство. В итоге, за передачу России секретной информации из штаб-квартиры Scania «кроту» присудили 3 года тюрьмы. А вот «по делу Volvo» мужчину оправдали.

Информация, какие же конкретно данные удалось украсть специалисту по компьютерному моделированию, в СМИ не просочилось. Но хочется верить, что российской промышленности они пригодятся…