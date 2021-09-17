АВТОВАЗ сделал LADA Granta безопаснее, но не дешевле

До этого ESP была доступна как опция строго для топовой версии Luxe: за 19 000 рублей доплаты клиент получал не только «антизанос», но также задние парктроники, плюс датчики дождя и света.

Теперь систему начали предлагать для скромных комплектаций Classic и Comfort. Доплата за установку страхующей водителя электроники составляет 25 000 рублей.

Любопытно, что заказать электронного помощника можно только для 90-сильной модификации, тогда как «Гранты» мощностью 98 и 106 л. с. по-прежнему располагают ESP только в «Люксе».

И еще. Как ранее сообщал паблик «LADA Granta FL клуб», АВТОВАЗ готовит упрощенную комплектацию Classic Light, у которой не будет магнитолы, кондиционера и антиблокировочной системы тормозов.

В редакции портала «АвтоВзгляд» тогда посчитали эту новость больше похожей на вброс, ведь, согласно законодательству, с 1 января 2016 года все авто обязаны иметь ABS! И вот из Тольятти пришло подтверждение наших слов: «облысевшую» LADA Granta действительно не смогут поставить на конвейер, так как она не сможет отвечать действующим нормам и правилам.