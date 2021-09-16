Марка LADA неожиданно сменила логотип

Новую (и, чего греха таить, откровенно красивую) трехмерную ладью 6 лет назад внедрила команда под руководством тогдашнего дизайнера марки LADA Стива Маттина. А сейчас АВТОВАЗ подготовил новомодную плоскую версию маттиновской эмблемы…

Новое исполнение старого логотипа уже используется на официальном сайте «российской марки №1», а вскоре его начнут применять на всех цифровых платформах. О появлении перерисованного овала на автомобилях речи пока не идет.

Впрочем, фанатов бренда вряд ли волнуют такие мелочи, ведь куда важнее цены и качество тольяттинских и ижевских машин. И если по второму пункту все более-менее неплохо, то ценовая политика автогиганта вызывает беспокойство….

Совсем недавно портал «АвтоВзгляд» огорчил поклонников отечественного автопрома новостью про смену ценников на автомобили LADA — это событие произошло 1 сентября. А с 16-го числа первого осеннего месяца состоится очередное подорожание.