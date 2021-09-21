Audi предлагает не покупать, а арендовать свои автомобили

Audi Rent — не традиционный каршеринг, а именно аренда автомобилей на срок от одних суток до тридцати дней, поэтому выдачей и, соответственно, возвратом машин заведует строго официальный дилер Audi City Moscow, что на столичной улице Никольская.

Арендовать новенькую Audi может водитель старше 25 лет со стажем не менее трех лет. Любопытно, что ездить на «чужой» машине можно по всей России! На выбор имеются четыре модели — лифтбэк Audi A5 Sportback, кроссоверы Q5 и Q7, а также электрический e-tron.

За сутки аренды Audi A5 Sportback придется отдать 11 700 рублей, а при месячном абонементе одни сутки обойдутся дешевле — 6700 «целковых». В цену включены полисы ОСАГО и каско, техобслуживание и даже — ремонт при ДТП (но только если не зафиксировано нарушение ПДД).

Между тем, за последний год число поездок в российском каршеринге увеличилось более, чем на 60%, а если проводить параллель с позапрошлым — то и вовсе в два раза. Причем стремительно растет не только количество пользователей, но и километраж, и среднее время аренды. Об этом свидетельствуют результаты очередного исследования, с которыми ознакомился портал «АвтоВзгляд».