Почему разрекламированное приложение «Госуслуги.Авто» оказалось опасным для водителей

Цель приложения вполне благая — полностью заменить собой бумажные документы на автомобиль. Да здравствует всеобщая цифровизация! Уже сейчас, когда водителя остановит инспектор ГИБДД, автомобилист может запустить программу, чтобы вместо СТС показать QR-код на экране смартфона. Правда, при себе водителю настоятельно рекомендуется иметь оригинал документа…

Мы уже отмечали, что новой услугой разрешено пользоваться… только собственникам транспорта. А вот любой другой человек, допущенный хозяином до руля машины, подгрузить автодокументы на свой смартфон не может! Ведь QR-код генерируется исключительно для автомобилей, собственником которых вы являетесь. Во всяком случае, в нынешней версии приложения.