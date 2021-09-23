Skoda изготовила салон будущей Octavia из свекольных очисток

Технологи Skoda в содружестве с Либерецким Техническим университетом (не путать с подмосковными Люберцами) представил интерьер Octavia, изготовленный из переработанных свекольных очисток. Помимо того, что материал является экологически чистым, он еще и доказал свою износостойкость.

Из жома сахарной свеклы умельцы состряпали различные элементы салона. В частности, накладки дверных карт и прочие вставки передней консоли. В настоящий момент чешская марка подала заявку на соответствующий патент. Вскоре, вероятно, подобное решение может обрести массовый характер.

Между тем, чехи — не единственные, кто «топит» за «зеленые» тренды. К примеру, британский Jaguar Land Rover решил мастерить интерьеры своих автомобилей из промышленного пластика, обрезков тканей и даже рекультивированных рыболовных сетей. А французская компания Michelin намерена применять при изготовлении автомобильных шин солому и щепки.