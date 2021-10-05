Mercedes-Benz готовит новую версию «Гелендвагена»

По информации издания Which Car, новый внедорожник получит обозначение W464 и его смогут купить только госучреждения и вооруженные силы разных стран мира. При этом нынешнюю модель с индексом W461 никто не собирается снимать с производства.

Судя по первым фото, новый «Гелик» в пагонах получил пластиковые расширители колесных арок, простенькую решетку радиатора, шноркель и иные зеркалами бокового обзора. Что касается техники, то ожидается, что машина получит 3-литровый наддувный «дизель» с отдачей в 249 сил, который станет работать с восьмиступенчатым «автоматом». Силовой агрегат будет более тяговитым и станет потреблять меньше топлива.