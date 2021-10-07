АВТОВАЗ выпустит «модную» версию LADA Niva Travel

Приставка [BLACK] означает, что автомобиль получит черные колесные диски и темную отделку интерьера: обивку потолка, солнцезащитные козырьки, блок системы ЭРА-ГЛОНАСС и чехлы сидений. На кузове появятся фирменные шильдики.

Как пишет паблик Avtograd news во «ВКонтакте», пока нельзя предсказать, сколько будет стоить такая «Нива». Но можно предположить, что доплата за пакет «антрацитоых опций» составит 35—40 тысяч рублей — во всяком случае, так было со всеми остальными моделями.

И продолжая тему полного привода. Летом этого года АВТОВАЗ порадовал поклонников внедорожного образа жизни, наконец, перезапустив производство модели LADA Niva Bronto — это экстремальная версия старушки «Нивы», которой полагаются усиленная подвеска, хорошие шины и другие прелести. Вот только, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, в продаже таких машин нет.