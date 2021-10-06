Перед смертью не надышишься: УАЗ опять решил поиграть в «Русский Prado»

В 2017 году УАЗ решил заделать — ни много ни мало — «Русский Prado». За основу авторы широко распиаренного проекта, что получил внутризаводское название «Патриот-2020», взяли тогдашнюю версию уазовского флагмана, но подкатили под нее новое шасси, другую раму и слегка перекроили имеющийся кузов.

Под это дело Заволжский моторный завод провел тесты свежей линейки турбомоторов, а в Ульяновске построили первый экспериментальный экземпляр машины. После чего проект заглох. Надо было вовсю заниматься испытаниями и прочей подготовительной деятельностью, но таких команд от боссов автозавода не поступало.

Дальше началось совсем интересное. Уазовский директор Адиль Ширинов заявил, что на своих разработках далеко не уедешь, а потому УАЗ начинает поиски стратегического партнера. Говоря простым языком, «Патриота-2020» не будет, а в Ульяновске начнут собирать иномарки.