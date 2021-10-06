Перед смертью не надышишься: УАЗ опять решил поиграть в «Русский Prado»

В 2017 году УАЗ решил заделать — ни много ни мало — «Русский Prado». За основу авторы широко распиаренного проекта, что получил внутризаводское название «Патриот-2020», взяли тогдашнюю версию уазовского флагмана, но подкатили под нее новое шасси, другую раму и слегка перекроили имеющийся кузов.
Под это дело Заволжский моторный завод провел тесты свежей линейки турбомоторов, а в Ульяновске построили первый экспериментальный экземпляр машины. После чего проект заглох. Надо было вовсю заниматься испытаниями и прочей подготовительной деятельностью, но таких команд от боссов автозавода не поступало.
Дальше началось совсем интересное. Уазовский директор Адиль Ширинов заявил, что на своих разработках далеко не уедешь, а потому УАЗ начинает поиски стратегического партнера. Говоря простым языком, «Патриота-2020» не будет, а в Ульяновске начнут собирать иномарки.
Ладно, заглох, так заглох: много ли перспективных разработок довел до конвейера родной автопром? Вот только следом глава «Соллерса» — и, соответственно, начальник Адиля Ширинова — Вадим Швецов заявил, что бросать начатое глупо. А значит, работы над «Русским Prado» возобновляются, вопреки всем остальным заявлениям.
В итоге, как выяснил портал «АвтоВзгляд», истина оказалась посередине: с полки успевший запылиться проект действительно недавно достали. Но не ради реальной, а ради бумажной работы — от аналитиков потребовали «провести актуальную оценку экономической целесообразности» будущего внедорожника. Проще говоря, поручили ответить, нужен ли он рынку.
На самом деле, ребята из «Соллерса» — большие мастера самопиара. Зная, что вездесущие журналисты имеют внутри компании свои глаза и уши, ее боссы могли запросто инициировать работу ради работы, дабы прессе вешали лапшу про активную работу над долгожданной новинкой. Опять же — сотрудники заняты каким-никаким, но делом.
Мы же упростим работу отдела планирования Ульяновского автозавода, подготовив финальную резолюцию по «Патриоту-2020» безо всяких расчетов: нет, в новом поколении автомобилей УАЗ рынок больше не нуждается. По нашему мнению, УАЗ банально все проспал, что подтверждают ценовые реалии.
С более-менее нормальным оснащением нынешний «Патриот» сейчас продают аж за 1 500 000 рублей. А сколько может стоить его улучшенный и обновленный вариант? Логично предположить, что около двух миллионов «целковых».
И вот давайте представим себе покупателя, который смотрит на проходимый, вместительный и осовремененный, но «Патриот», а в соседних автосалонах за те же деньги предлагают Hyundai Tucson, Nissan X-Trail или Skoda Kodiaq. При таком раскладе логичнее поступиться всепролазностью, проголосовав рублем за универсальность.
Конечно, король госзаказа Вадим Аркадьевич Швецов (по чистой случайности — зять государственных деятелей Виктора Христенко и Татьяны Голиковой) не оставит полицию и армию без «уазиков». Вот только ни правоохранительным органам, ни вооруженным силам «Хантеры» и «Патриоты», похоже, не особенно нужны.
Смотрите сами. Российские генералитет активно пересаживается на китайский Haval H9, а для общевойсковых нужд готовятся бронированные и небронированные «Стрелы». Полиция и Росгвардия вовсю рассекают на экономичных «Грантах» и «Нивах» и, скажем по секрету, в ближайшей перспективе ждут от марки LADA весьма любопытный автомобиль!
Ну, а УАЗ… Предсказывать скорое закрытие завода пока преждевременно: в конце концов, в прошлом году 34 000 машин как-никак нашли своих владельцев. Но стоит ли поддерживать тлеющую жизнь на умирающем заводе, его владельцы решат только через месяц-другой. Ну, а мы, конечно же, расскажем об их финальном решении.