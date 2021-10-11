Nissan заменит обычные автозаводы «интеллектуальными фабриками»

Суть «Интеллектуальной фабрики Nissan» — в максимальном использовании инновационных технологий и достижении «углеродной нейтральности». Проще говоря, чтобы справиться со старением общества и вытекающим дефицитом рабочей силы, в компании появилась необходимость отойти от традиционного трудоемкого производства, активно внедряя роботов.

В свою очередь, для достижения «углеродной нейтральности» для работы предприятий должно использоваться лишь электричество, полученное из возобновляемых источников энергии, либо — выработанное на месте, но — с применением алтернативных видов топлива.

Еще одна ценль новой программы — повысить эффективность использования энергии и материалов на заводах по всему миру. А значит, петербургский завод «Ниссана» пусть не сразу, но тоже станет «интеллектуальной фабрикой».

И еще одно достижение от японской компании: как уверяют инженеры «Ниссана», им удалось достичь теплового КПД на уровне 50% благодаря системе e-POWER следующего поколения — и это, похоже, самый совершенный ДВС на планете.