Почему российские водители вынуждены менять масло чаще, чем в Европе

Интервала замены масла через 15 000 км в России придерживается большинство производителей. Исключение, может быть, Toyota, да наш родной УАЗ, у которых интервал замены сокращен до 10 000 км. Отметим и дизельные модели Mercedes-Benz, которым прописан тот же регламент. Кстати, у бензиновых модификаций он составляет все те же 15 000 км.

При этом в Европе промежутки обслуживания для ряда моделей заметно больше. Скажем, поменять смазку и фильтр у VW Tiguan можно раз в два года или на пробеге 30 000 км, а у Nissan Qashqai — раз в 20 000 километров. По информации издания Autonews, обслуживание Toyota Corolla в Европе проводят раз в 15 000 км, а в США — через 16 000 км, в то время как в России предписан десятитысячный интервал.

Автопроизводители объясняют это тяжелыми условиями эксплуатации. Например, в «Тойоте» есть своя классификация дорог. В соответствии с ней российские дороги считаются самыми суровыми, отсюда и укороченный интервал замены.

Эксперты объясняют сокращенные интервалы быстрым старением моторного масла, на которое влияют такие факторы, как перепады температур, долгая работа на холостых оборотах и некачественный бензин.

Кстати, с топливом у нас дела меняются в лучшую сторону. Представители ряда нефтяных компаний говорят, что российское топливо ничем не уступает европейскому. Более того, оно идет на экспорт в Европу, так что бояться «паленого» бензина стоит только на небрендовых заправках.