Почему российские водители вынуждены менять масло чаще, чем в Европе

Интервала замены масла через 15 000 км в России придерживается большинство производителей. Исключение, может быть, Toyota, да наш родной УАЗ, у которых интервал замены сокращен до 10 000 км. Отметим и дизельные модели Mercedes-Benz, которым прописан тот же регламент. Кстати, у бензиновых модификаций он составляет все те же 15 000 км.
При этом в Европе промежутки обслуживания для ряда моделей заметно больше. Скажем, поменять смазку и фильтр у VW Tiguan можно раз в два года или на пробеге 30 000 км, а у Nissan Qashqai — раз в 20 000 километров. По информации издания Autonews, обслуживание Toyota Corolla в Европе проводят раз в 15 000 км, а в США — через 16 000 км, в то время как в России предписан десятитысячный интервал.
Автопроизводители объясняют это тяжелыми условиями эксплуатации. Например, в «Тойоте» есть своя классификация дорог. В соответствии с ней российские дороги считаются самыми суровыми, отсюда и укороченный интервал замены.
Эксперты объясняют сокращенные интервалы быстрым старением моторного масла, на которое влияют такие факторы, как перепады температур, долгая работа на холостых оборотах и некачественный бензин.
Кстати, с топливом у нас дела меняются в лучшую сторону. Представители ряда нефтяных компаний говорят, что российское топливо ничем не уступает европейскому. Более того, оно идет на экспорт в Европу, так что бояться «паленого» бензина стоит только на небрендовых заправках.
Производители масел тоже уверены в своей продукции. Так, компания Mobil проводила двухлетний ресурсный тест на машинах такси Skoda Octavia и Mercedes-Benz E200. В результате выяснили, что на качественном масле интервалы замены, даже при жесткой эксплуатации, можно спокойно доводить до 20 000 км.
Так почему автовладельцы до сих пор вынуждены переплачивать? Думаем, что автопроизводители просто перестраховываются. Они ведь все больше внедряют малообъемные моторы, а у таких агрегатов масло, особенно в жару, да еще в пробках, работает на пределе. А поскольку основное количество машин у нас в мегаполисах, то увеличенный интервал может спровоцировать массовые проблемы с моторами. Ведь при сильной нагрузке смазка быстро теряет свои свойства и если ее не поменять, «капиталка» движка неминуема.
Вторая проблема в том, что четких критериев определения тяжелых условий эксплуатации не существует. И если водитель часто ездит по пыльным дорогам, таскает прицеп или буксует на бездорожье, он обречен менять масло даже чаще, чем через 15 000 км. Что касается Европы, то ровных дорог там много, потому и нагрузки на агрегаты автомобиля куда меньше.