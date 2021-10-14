Запуск новых моделей заставит автозаводы уволить десятки тысяч человек

Понятно, что столь радикальный вариант развития событий рассматриваются руководством концерна как крайняя мера. Так что альтернативой может стать… введение 4-дневной рабочей недели — в далеком 1994 году именно такое решение помогло компании избежать массовых увольнений.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», авторынок Германии всегда был устойчивым и стабильным: традиционным лидером продаж на протяжении последних десятилетий уверенно оставался Volkswagen Golf, а остальные делили второе и третье места. Однако, по итогам сентября случилась сенсация — Tesla Model 3 почти перехватила статус общегерманского бестселлера.

В ноябре и вовсе должен запуститься немецкий завод «Теслы». И аналитики считают, что это будет «серьезным ударом по немецким автопроизводителям». Во всяком случае, эксперты уверены, что американские «электрички» смогут отвоевать весьма серьезный кусок европейского рынка, из-за чего Volkswagen как раз изучает вероятность сокращения персонала.