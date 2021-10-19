5 новейших премиальных или почти премиальных кроссоверов в России

В нынешних реалиях понятие бюджетного автомобиля практически сошло на нет. Машинки, которые несколько месяцев назад стоили немногим больше 500 000 рублей, отныне дешевле миллиона не найти.

А уж в премиум-сегменте ценники взлетели еще выше. Что, впрочем, не мешает автостроителям представлять нашему брату свои новинки. Собственно, как и потребителям люкса выкладывать за это деньги.

Вашему вниманию пятерка самых громких премьер в классе премиальных SUV. Хотя и к некоторым найдутся вопросы, связанные, в частности, с их принадлежностью к этому самому премиуму. Впрочем, судите сами: подробнее — в специальном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд».