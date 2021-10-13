VIP-зал на колесах: первое знакомство с новым Lexus LX в России

Для начала, пожалуй, стоит напомнить, что впервые Lexus LX дебютировал в 1996 году. С тех пор по всему миру люксовый внедорожник разлетелся тиражом свыше 500 000 экземпляров. Причем более 50 тысяч из них катаются по российским дорогам и их отсутствию. Наша страна является ключевым рынком сбыта Lexus в Европе, поэтому не зря мировая премьера прошла именно у нас. Русский человек ценит LX за статусность и роскошь, завидные внедорожные повадки и комфорт.

Кстати, переехав на новую тележку GA-F и скинув 200 кг веса, «бездорожник» стал еще более комфортабельным, центр тяжести — ниже, а кузов и рама — жестче. Впрочем, давайте сначала посмотрим на внешние изменения LX. Японцам определенно удалось найти баланс между элегантностью и брутальностью, стилем и дерзостью. Массивная решетка радиатора получила трехмерное оформление, бамперы лишились перегруженности, а оптике досталась деликатная иллюминация. Корму украшают фонари, объединенные единой секцией и приправленные буквенным написанием Lexus.

Что до внутреннего убранства, то по традиции тут царствуют дорогих пород дерево и кожа. Концепция салона направлена на неразрывную связь водителя с автомобилем. В частности, дисплеи и органы управления расположены так, чтобы пилот не менял положение тела даже на тяжелом бездорожье. Да, эргономика — отныне тоже про «Лексус». Приборная панель козыряет парой экранов: верхний — диагональю 12,3 дюйма — транслирует маршрут и прочие бортовые показатели, включая индикатор контроля при езде по буеракам, а 7-дюймовый нижний отвечает за режимы вождения, климат и информационно-развлекательные функции.