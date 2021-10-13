VIP-зал на колесах: первое знакомство с новым Lexus LX в России

Для начала, пожалуй, стоит напомнить, что впервые Lexus LX дебютировал в 1996 году. С тех пор по всему миру люксовый внедорожник разлетелся тиражом свыше 500 000 экземпляров. Причем более 50 тысяч из них катаются по российским дорогам и их отсутствию. Наша страна является ключевым рынком сбыта Lexus в Европе, поэтому не зря мировая премьера прошла именно у нас. Русский человек ценит LX за статусность и роскошь, завидные внедорожные повадки и комфорт.
Кстати, переехав на новую тележку GA-F и скинув 200 кг веса, «бездорожник» стал еще более комфортабельным, центр тяжести — ниже, а кузов и рама — жестче. Впрочем, давайте сначала посмотрим на внешние изменения LX. Японцам определенно удалось найти баланс между элегантностью и брутальностью, стилем и дерзостью. Массивная решетка радиатора получила трехмерное оформление, бамперы лишились перегруженности, а оптике досталась деликатная иллюминация. Корму украшают фонари, объединенные единой секцией и приправленные буквенным написанием Lexus.
Что до внутреннего убранства, то по традиции тут царствуют дорогих пород дерево и кожа. Концепция салона направлена на неразрывную связь водителя с автомобилем. В частности, дисплеи и органы управления расположены так, чтобы пилот не менял положение тела даже на тяжелом бездорожье. Да, эргономика — отныне тоже про «Лексус». Приборная панель козыряет парой экранов: верхний — диагональю 12,3 дюйма — транслирует маршрут и прочие бортовые показатели, включая индикатор контроля при езде по буеракам, а 7-дюймовый нижний отвечает за режимы вождения, климат и информационно-развлекательные функции.
Новый Lexus LX оказался первой моделью бренда с возможностью запуска двигателя по отпечатку пальца. Подобное решение мы уже могли видеть у «двоюродного» Toyota Land Cruiser 300. В общем, теперь преступникам придется угонять автомобиль вместе с его владельцем или его рукой. А если без шуток, то защиту от кражи обеспечивает фирменная технология T-Mark, фактически делающая эту процедуру бесполезной. Кстати, в отличие от «Крузака» LX обзавелся новыми тормозами с электронным управлением, а руль получил электроусилитель.
Поколдовали инженеры и над подвеской «здоровяка», сделав ее облегченной и гибкой, да еще и с умением регулировать клиренс автомобиля в зависимости от условий эксплуатации. Более того: электроуправляемое шасси, оптимизируя жесткость пружин, способно самостоятельно выравнивать внедорожник в поворотах и стабилизировать траекторию и крены при резких ускорениях и торможении. А при езде по «бездороге» водитель наверняка оценит камеры кругового обзора, включая пространство под автомобилем и даже периметр вокруг отдельно взятых колес. Похоже, возить лопату в грузовом отсеке больше не понадобится.
Куда же современному автомобилю и без умной электроники? Среди продвинутых примочек в Lexus LX можно отметить интеллектуальный круиз-контроль, функцию адаптивного освещения, обученную не слепить даже пешеходов, системы подруливания и объезда неожиданно возникших объектов на проезжей части, а также некислый набор прочих полезностей. В частности, опции чтения разметки и дорожных знаков, ассистент экстренного торможения и предупреждения о вероятности ДТП.
В движение Lexus LX 600 приводится могучим 3,5-литровым V6 с двойным наддувом, раскидывая 650 Нм тяги и 415 л. с. мощности. Дизельная версия 500d представлена 299-сильным турбодвижком, «выдувающим» с 3,3 литра 700 Ньютонов. Обоим двум положен скорострельный десятизарядный «автомат». Про привод, полагаю, упоминать не стоит.
А вот о новой комплектации VIP, пожалуй, не без удовольствия расскажу. Чем Lexus LX хуже Cadillac Escalade? Да-да, это уже не просто внедорожник, а огромный, высоченный лимузин. Вариант для ВИП-персон готов похвастать отдельно стоящими креслами, регулирующимися с помощью индивидуальной консоли, которая позволяет превратить их в подобие кровати. А что: больше метра пространства для ног, банкетка и спинка, чей угол наклона достигает без малого 50 градусов.
Осталось интегрировать в тоннель кофеварку, и эти комфортабельные апартаменты можно не покидать. Тем более, что обитателям положена отдельная климатическая установка, автоматическая система подогрева-вентиляции спины и ее продолжения, массаж по древней японской методике, а также пульт управления целой россыпью автомобильных функций. В общем, японцы предложили LX не только для водителя, но и его босса.