Mercedes-Benz вывел на тесты новую модель GLE

Разговоры о том, что немецкий автопроизводитель заменит двухдверные модели C- и E-классов новой моделью ходили уже давно и вот теперь мы получили этому подтверждение.

Пока автомобиль полностью закрыт камуфляжем, поэтому каким будет новый кабриолет сказать трудно. На данный момент можно различить лишь головную оптику, но она вполне может быть от другой модели, так что каких-либо прогнозов делать не будем.

Что касается технической части, то CLE должен разделить шасси и все основные агрегаты с новым поколением Mercedes-Benz C-класса.