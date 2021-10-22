Mercedes-Benz вывел на тесты новую модель GLE

Фото: Motor1.com
Прототип кабриолета Mercedes-Benz CLE уже вышел на дорожные тесты и это говорит о том, что компания решила основательно «перетряхнуть» свой модельный ряд. Дело в том, что CLE должен отправить на пенсию двухдверки сразу двух классов — C и E.
Виктор Васильев

Разговоры о том, что немецкий автопроизводитель заменит двухдверные модели C- и E-классов новой моделью ходили уже давно и вот теперь мы получили этому подтверждение.

Пока автомобиль полностью закрыт камуфляжем, поэтому каким будет новый кабриолет сказать трудно. На данный момент можно различить лишь головную оптику, но она вполне может быть от другой модели, так что каких-либо прогнозов делать не будем.

Что касается технической части, то CLE должен разделить шасси и все основные агрегаты с новым поколением Mercedes-Benz C-класса.

новинки рынка, производители, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, технология
22 октября 2021
587