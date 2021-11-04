Автомобили

Автопром Без сенсаций: какие модели Kia предпочитают россияне Фото производителя.

Несмотря на значительное падение продаж корейской Kia, которое, впрочем, демонстрирует подавляющее количество автопроизводителей, продала в минувшем октябре 16 027 автомобилей. А всего с начала года она сумела пристроить 175 756 машин. При этом, как уточнил портал «АвтоВзгляд», потребительские предпочтения россиян, выбирающих ее продукцию, не изменились.