Без сенсаций: какие модели Kia предпочитают россияне

Иначе говоря, в лидерах продаж — семейство Rio. На втором месте — сменщик модели Optima бизнес-седан K5. Третью позицию стабильно занимает Sportage, хотя темпы его продаж упали, что вполне объяснимо: автолюбители ждут новое поколение популярного кроссовера, которое приедет к нам в будущем году.
Несмотря на значительное падение продаж корейской Kia, которое, впрочем, демонстрирует подавляющее количество автопроизводителей, продала в минувшем октябре 16 027 автомобилей. А всего с начала года она сумела пристроить 175 756 машин. При этом, как уточнил портал «АвтоВзгляд», потребительские предпочтения россиян, выбирающих ее продукцию, не изменились.