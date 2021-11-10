Немцы опять обвинили Daimler в афере с дизелями Euro 6

Deutsche Umwelthilfe опубликовала результаты проверки на экологичность седана Mercedes E350T Euronorm 6 и обвинила его компанию-производителя в оснащении машины специальными устройствами и ПО, защищающими мотор и увеличивающими выбросы оксида азота на 500%. Все бы ничего, но в «сенсационном» расследовании участвовала машина 2015-го года выпуска, то есть произведенная до знаменитого скандала с участием европейских автопроизводителей, получившего название «дизельгейт». Особую пикантность этому «банкету» придает тот факт, что его оплатила американская юридическая фирма под названием Milberg.

Экологическое расследование заключалось в том, что специалисты, в процессе повседневной эксплуатации авто, снимали показания с блоков управления подопытной дизельной «ешки», а также измеряли содержание вредных веществ в ее выхлопе. Теперь на основании полученных данных они утверждают, что обнаружили в машине восемь неафишируемых автопроизводителем устройств, продляющих жизнь мотору, но ухудшающих его экологические показатели.

Deutsche Umwelthilfe смогла назвать лишь два реальных результата деятельности этих устройств и ПО. Один из них заключается в существенном снижении объемов впрыска раствора мочевины в систему очистки выхлопных газов двигателя. А второй — в снижении скорости рециркуляции газов в системе SCR.

На основе этого своего исследования старенького седана Mercedes E350T, Deutsche Umwelthilfe делает вывод, что вообще все дизельные модели Mercedes точно также портят окружающую среду и их следует срочно вывести из эксплуатации для перепрограммирования системы управления мотором в более «зеленом» ключе.