Nissan предложил россиянам новую схему владения автомобилем

Чтобы получить автомобиль, пользователю необходимо оформить подписку на Nissan Qashqai или Nissan X-Trail, выбрав модель, цвет, комплектацию и ограничение по пробегу — это могут быть 20, 25 или 30 тысяч километров. Финальный шаг — согласовать время и место получения автомобиля. По завершении контракта автомобиль можно вернуть, либо — обменять на новый.

Уточним, что базовый платеж включает страховые полисы КАСКО и ОСАГО, доставку автомобиля клиенту, плановое техническое обслуживание и сезонный шиномонтаж (с доставкой транспортного средства), а также предоставление подменного автомобиля на случай ДТП.

Тарифы таковы: за двухлитровый полноприводный Nissan Qashqai придется заплатить от 42 050

до 42 300 рублей, а за X-Trail — в зависимости от мотора — будут каждый месяц списывать от 46 300

до 50 300 «целковых».

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», до конца первого квартала 2022 года по программе Nissan Drive планируется передать клиентам порядка 500 автомобилей.

И еще про Nissan. Всем известно, что сейчас автопрому — в том числе российскому — приходится непросто. Ведь, кроме общемировых проблем, нашлись и чисто местные: как выяснил портал «АвтоВзгляд», в России производителям жизнь вдобавок усложняет… таможня.