Как быстро и легко избавиться от ослепления фарами встречных машин

Мало кто из автовладельцев не попадал в следующую ситуацию: ночь, плотный городской поток машин навстречу, впереди — нерегулируемый пешеходный переход. Он пуст и вводитель спокойно к нему приближается. Но в какой-то момент улавливает какое-то подозрительное подмаргивание фары одного из встречных авто и инстинктивно тормозит. В следующую секунду прямо перед его капотом из слепящего сияния на «встречке» выныривает пешеход. Если б не счастливая случайность и реакция, он бы точно оказался под колесами авто.

При нормальном освещении «рулевой» бы заметил его еще тогда, когда он только ступил на проезжую часть, а ночью, ослепленный фарами встречного транспорта, шофер лишь каким-то чудом избежал наезда на человека — со всеми вытекающими для всех участников такого инцидента последствиями.

На трассе от света встречных машин тоже сплошные неприятности. Он безжалостно бьет в глаза, заставляя водителя напрягаться, всматриваясь в происходящее на его стороне дороги. В подобных условиях чем выше водитель находится над уровнем дорожного полотна, тем меньше страдает от ослепления и, соответственно, лучше контролирует обстановку вокруг, меньше утомляется. Но не каждому же работать за рулем грузовика!