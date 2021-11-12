Как быстро и легко избавиться от ослепления фарами встречных машин

Мало кто из автовладельцев не попадал в следующую ситуацию: ночь, плотный городской поток машин навстречу, впереди — нерегулируемый пешеходный переход. Он пуст и вводитель спокойно к нему приближается. Но в какой-то момент улавливает какое-то подозрительное подмаргивание фары одного из встречных авто и инстинктивно тормозит. В следующую секунду прямо перед его капотом из слепящего сияния на «встречке» выныривает пешеход. Если б не счастливая случайность и реакция, он бы точно оказался под колесами авто.
При нормальном освещении «рулевой» бы заметил его еще тогда, когда он только ступил на проезжую часть, а ночью, ослепленный фарами встречного транспорта, шофер лишь каким-то чудом избежал наезда на человека — со всеми вытекающими для всех участников такого инцидента последствиями.
На трассе от света встречных машин тоже сплошные неприятности. Он безжалостно бьет в глаза, заставляя водителя напрягаться, всматриваясь в происходящее на его стороне дороги. В подобных условиях чем выше водитель находится над уровнем дорожного полотна, тем меньше страдает от ослепления и, соответственно, лучше контролирует обстановку вокруг, меньше утомляется. Но не каждому же работать за рулем грузовика!
В интернете хватает советов, как уменьшить эффект ослепления от встречных фар, избежав излишнего утомления. Все эти «лайфхаки», предлагающие «прятаться» за кормой попутной фуры, закрывать один глаз при разъезде со «встречкой» и им подобные — не более чем полумеры. Серьезно помочь в решении проблемы могли бы противобликовые очки с поляризационными линзами. Но большинство водителей по разным причинам ими не пользуется. Кому-то кажется неуместным ездить ночью в «солнечных» очках, у кого-то нет желания подбирать именно под свое лицо «шоферские» очки, поскольку выбор оправ подобных девайсов ограничивается малым числом брендов, предлагающих такой аксессуар на российском рынке.
Но есть из этого положения выход — нечто среднее между очками на лицо и тонированием «лобовухи»: антибликовый козырек. Он крепится своеобразной прищепкой к штатному козырьку в салоне машины. Фактически, это прямоугольник из прозрачного поляризованного пластика либо слегка затемненного (для защиты от дневных бликов), либо желтоватого — для использования в темное время суток. Если водитель опустит такой девайс перед своим лицом ночью, страдать от ослепления он станет, как минимум, намного меньше. А как максимум, сможет чувствовать себя комфортно и полностью контролировать происходящее впереди.