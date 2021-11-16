В Peugeot рассказали, чем электрические фургоны круче дизельных

Фото производителя.
В 2021 году Peugeot поставит своим клиентам 4 000 электрических фургонов — это довольно большой объем, учитывая новизну аккумуляторных моделей. Более того, как выяснил портал «АвтоВзгляд», уже сейчас на батарейный комтранс собрано около 10 000 заказов.
Алексей Кованов

Отныне бренд Peugeot предлагает полноценную линейку электрических фургонов. Как уверяет производитель, аккумуляторные модели так же функциональны, что и традиционные дизельные версии, но при этом отличаются отсутствием шума, вибраций, вредных выбросов и неприятных запахов.

Будучи одним из первых автопроизводителей, кто сформировал полную гамму вольт-амперных моделей: от компактных до полноразмерных LCV. Таким образом, французы планиурют стать лидерами по продажам экологически чистых легких коммерческих автомобилей в Европе к 2022 году.

Между тем, Peugeot готовится выпустить новый кроссовер. В этот раз французы не стали размещатьскетчи новинки, а сразу показали сваренный на заводе в Мюлузе кузов. И хотя в нем пока мало угадывается новая модель, некоторые подробности автомаркетологи все же рассказали.

производители, электромобили, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики
16 ноября 2021
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