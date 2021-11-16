В Peugeot рассказали, чем электрические фургоны круче дизельных

Отныне бренд Peugeot предлагает полноценную линейку электрических фургонов. Как уверяет производитель, аккумуляторные модели так же функциональны, что и традиционные дизельные версии, но при этом отличаются отсутствием шума, вибраций, вредных выбросов и неприятных запахов.

Будучи одним из первых автопроизводителей, кто сформировал полную гамму вольт-амперных моделей: от компактных до полноразмерных LCV. Таким образом, французы планиурют стать лидерами по продажам экологически чистых легких коммерческих автомобилей в Европе к 2022 году.

Между тем, Peugeot готовится выпустить новый кроссовер. В этот раз французы не стали размещатьскетчи новинки, а сразу показали сваренный на заводе в Мюлузе кузов. И хотя в нем пока мало угадывается новая модель, некоторые подробности автомаркетологи все же рассказали.