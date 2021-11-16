Народное чудо: простейший способ избавиться от наледи на стеклах автомобиля

Осень заканчивается, первый снег уже напугал водителей, и большинство — хвала Всевышнему! — уже сменили летние шины на зимние, извлекли из гаражей щетки от снега и залили в бачки «незамерзайку». Казалось бы, подготовка к зиме закончена, но если и еще одна важная деталь: пора перенастраивать будильники, ведь вставать на работу нужно на полчаса раньше: пока прогреется, пока смахнешь снег и, самое главное, пока оттают стекла, пройдет целая вечность.

Счастливчики, обладающие обогревом стекла или предпусковым обогревателем, сейчас улыбнутся — они немало заплатили за «теплые опции» и встречают зиму с приятным ожиданием новых эмоций от своей покупки. Однако таких в России меньшинство: львиная доля отечественных автовладельцев не в состоянии позволить себе столь дорогие «доработки», да и чего греха таить, далеко не все автопроизводители предлагают стекла с обогревом. Одним словом, нужно опять изобретать велосипед.

Впрочем, нет в мире более активных изобретателей повседневных чудес, чем русские люди. Жизнь заставила решать любую проблему быстро и дешево, так что тонкой коркой льда на ветровом стекле наших точно не напугать. Сонмы экспериментов с печкой и рециркуляцией воздуха, вечерней и утренней подготовкой автомобиля, а также опыты с тряпками и картонками на стекле — это лишь начало пути. Гораздо интереснее испытать различные химические составы и «доморощенные коктейли»!