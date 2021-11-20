Почему Президент РФ Владимир Путин перестал тестировать новейшие отечественные машины

Лидеры разных стран любят олицетворять собой прогресс и если случается новое изделие, технология или завод, охотно едут возглавить и покрасоваться. Они вполне справедливо приписывают себе результат чужих усилий, хотя бы на том основании, что не помешали, а иногда даже помогли, но в любом случае, вот теперь у них в стране есть такое новое, которого раньше не было.
Собравшись поспорить с американской Tesla и всеми китайскими стартапами вместе взятыми, на разогреве национального производителя турецких электромобилей TOGG, в декабре 2019 года выступил президент этой страны Эрдоган. Он смело прокатился на ходовом макете, олицетворяя совместно с электромобилем прогресс нации.
Президент РФ Владимир Путин попробовать новый автомобиль осмелился лишь в 2011 году. В тот год он был премьер-министром и в кураже прокатился на макете «Ё-мобиля», стараясь не пошутить из-за странного названия, вежливо называя Прохорова коллегой и выбирая из двух несуществующих изделий более похожее на ходовой прототип.
Инерции хватило на месяц, и в мае 2011 Путин заехал в Тольятти полюбоваться на генерального директора ВАЗа Комарова и самую современную машину державы «Ладу Гранту». Но машина не завелась.Впоследствии перепуганный Комаров со свитой придумали легенду про электронную педаль газа, которая всегда так себя ведет, о чем ВВП не знал. О том, что любая машина должна заводиться сразу, не знал и сам Комаров. Кстати, у той Granta еще и багажник не открылся. Тоже оказавшись электронным.
С тех пор Путин не осмеливается позориться за рулем отечественных новинок в день премьеры.
Ему подсовывали серийные КамАЗы, за руль которых он садился лишь в сопровождении (а категория «С» у него есть?) и ни в коем случае не в первый день производства.
И на Aurus, сделанный с придыханием и трижды проверенный не только чекистами, контрразведчиками, но и инженерами, Путин сел только после других, чтоб в случае электронной педали газа не опозориться на весь мир. На «Аурусе» Путин катался одним из последних, вперед пропустив даже министра Мантурова, поскольку неудача Минпромторга в этом случае стала бы внутренним делом министерства, а не причиной международных насмешек.
Когда в России мелькнул электрический UAZ Spartan, Путин про него даже не узнал. Как и про национальный электромобиль Zetta, кататься на котором приговорен все тот же отчаянный Мантуров. А на электрической «Каме-1», поглотившей миллиард бюджетных рублей, не отважится прокатиться даже директор КамАЗа Когогин. Отечественный автопром — не президентский уровень…
У американцев получается, даже у турок нормально, у нас лучше не рисковать и не пускать за руль первое лицо.