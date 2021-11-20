Почему Президент РФ Владимир Путин перестал тестировать новейшие отечественные машины

Ему подсовывали серийные КамАЗы, за руль которых он садился лишь в сопровождении (а категория «С» у него есть?) и ни в коем случае не в первый день производства.

И на Aurus, сделанный с придыханием и трижды проверенный не только чекистами, контрразведчиками, но и инженерами, Путин сел только после других, чтоб в случае электронной педали газа не опозориться на весь мир. На «Аурусе» Путин катался одним из последних, вперед пропустив даже министра Мантурова, поскольку неудача Минпромторга в этом случае стала бы внутренним делом министерства, а не причиной международных насмешек.

Когда в России мелькнул электрический UAZ Spartan, Путин про него даже не узнал. Как и про национальный электромобиль Zetta, кататься на котором приговорен все тот же отчаянный Мантуров. А на электрической «Каме-1», поглотившей миллиард бюджетных рублей, не отважится прокатиться даже директор КамАЗа Когогин. Отечественный автопром — не президентский уровень…

У американцев получается, даже у турок нормально, у нас лучше не рисковать и не пускать за руль первое лицо.