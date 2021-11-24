В России начнут делать коробки передач для Peugeot и Citroёn

Фото производителя.
Ещё одним важным проектом на заводе «ПСМА Рус», что расположен под Калугой, станет запуск производства механических коробок передач. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», сборка трансмиссий стартует до конца 2022 года, при этом компания ведет активную работу, чтобы углубить локализацию агрегата.
Алексей Кованов

Напомним, что согласно специального инвестиционного контракта, локализация механической коробки передач изначально была запланирована на 2027 год. Однако концерн Stellantis решил «ускориться». При этом расширение производства и запуск новых проектов позволяет создать более 1000 дополнительных рабочих мест в калужском регионе!

В число этих проектов входят локализация новой платформы для производства минифургонов и компактвэнов Peugeot, Citroёn и Opel, а также серийная сборке экспортно-ориентированных дизельных двигателей.

Кроме того, в Калуге создается экспортный хаб на базе «ПСМА Рус» для поставок автомобилей коммерческого сегмента и двигателей на международные рынки. Еще одно направление — сборка новой коммерческой модели Fiat Scudo.

производители, производство, автозаводы
24 ноября 2021
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