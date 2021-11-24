В России начнут делать коробки передач для Peugeot и Citroёn

Напомним, что согласно специального инвестиционного контракта, локализация механической коробки передач изначально была запланирована на 2027 год. Однако концерн Stellantis решил «ускориться». При этом расширение производства и запуск новых проектов позволяет создать более 1000 дополнительных рабочих мест в калужском регионе!

В число этих проектов входят локализация новой платформы для производства минифургонов и компактвэнов Peugeot, Citroёn и Opel, а также серийная сборке экспортно-ориентированных дизельных двигателей.

Кроме того, в Калуге создается экспортный хаб на базе «ПСМА Рус» для поставок автомобилей коммерческого сегмента и двигателей на международные рынки. Еще одно направление — сборка новой коммерческой модели Fiat Scudo.