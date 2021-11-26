Через Госуслуги теперь можно купить LADA в кредит

Если клиент авторизован через Госуслуги, ему больше не надо подписывать никаких бумаг. В автосалон покупатель машины придет, когда кредит на офиицальной странице LADA уже полностью одобрен. И это будет не просто предодобрение, а именно готовый кредитный продукт!

Между тем, за последние месяцы АВТОВАЗ уже шесть раз повышал цены: в январе, марте, мае, июле, сентябре и октябре. При этом глава глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что автогигант просто вынужден так поступать, ведь компоненты активно дорожают.

Видимо, сырье опять «потяжелело» в стоимости, ибо дилеры LADA снова печатают новые прайс-листы. Как уточнил портал «АвтоВзгляд», очередная смена рекомендованных ценников состоится совсем скоро — уже 1 декабря