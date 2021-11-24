Новый приказ Минздрава: анализ «на алкоголизм» придется сдавать практически всем водителям

Тогда в 2002 году борьбу доверили специальной структуре — Госнарконтролю. После чего наркоманов в стране стало неприлично много. Развивая успех, в 2004 году нам придумали ФСКН. После чего наркоманов в стране опять стало в избытке. Но в 2016 ФСКН внезапно разогнали, а тему отдали полицейским. После чего наркоманов в стране стало совсем много. Все это время в стране с наркотиками всерьез (хотя — нет) боролся лишь Евгений Ройзман.

Медики за этими финансовыми потоками наблюдали с нервной завистью. Напоминая бабушек, торгующих огородной зеленью на обочине. Они по инерции воспринимаются безобидными и нищими, но цена на укроп показывает, что бабушки оголодали и озверели. Поэтому врачи постоянно совершенствовали водительскую медсправку, придумывая требования, признаки и причины для максимального погружения в кошелек автомобилистов.

В 2019 году Минздрав (редакция приказа №344н) решил поднять цену медсправки в десять раз, но под видом борьбы с алкоголизмом, введя неведомый CDT-маркер с невыполнимыми показателями, благодаря которым хроническим алкоголиком мог прослыть даже подросток из-за конфеты с ликером. CDT-маркер отвел внимание от полосок-индикаторов наркотического экспресс-теста на 11 наркотиков. Когда в преддверии подорожания страна встала в очередь за справками, начались склоки, драки, инфаркты и летальный исход. О ситуации внезапно узнал Путин и топнул ногой на министра Скворцову, после чего чиновники притихли и лишь перенесли ультиматум на 1 июля 2020 года, пригрозив, что если и не поборют бумажный алкоголизм, то наши деньги все равно отберут.

Притихший Минздрав продолжил придумывать способы увеличения взяткоемкости процесса, заменив CDT-маркер на уклончивые «лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя» и назначив днем расплаты 1 января 2021. Но и в тот раз дату пришлось переносить.