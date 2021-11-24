Новый приказ Минздрава: анализ «на алкоголизм» придется сдавать практически всем водителям

Тогда в 2002 году борьбу доверили специальной структуре — Госнарконтролю. После чего наркоманов в стране стало неприлично много. Развивая успех, в 2004 году нам придумали ФСКН. После чего наркоманов в стране опять стало в избытке. Но в 2016 ФСКН внезапно разогнали, а тему отдали полицейским. После чего наркоманов в стране стало совсем много. Все это время в стране с наркотиками всерьез (хотя — нет) боролся лишь Евгений Ройзман.
Медики за этими финансовыми потоками наблюдали с нервной завистью. Напоминая бабушек, торгующих огородной зеленью на обочине. Они по инерции воспринимаются безобидными и нищими, но цена на укроп показывает, что бабушки оголодали и озверели. Поэтому врачи постоянно совершенствовали водительскую медсправку, придумывая требования, признаки и причины для максимального погружения в кошелек автомобилистов.
В 2019 году Минздрав (редакция приказа №344н) решил поднять цену медсправки в десять раз, но под видом борьбы с алкоголизмом, введя неведомый CDT-маркер с невыполнимыми показателями, благодаря которым хроническим алкоголиком мог прослыть даже подросток из-за конфеты с ликером. CDT-маркер отвел внимание от полосок-индикаторов наркотического экспресс-теста на 11 наркотиков. Когда в преддверии подорожания страна встала в очередь за справками, начались склоки, драки, инфаркты и летальный исход. О ситуации внезапно узнал Путин и топнул ногой на министра Скворцову, после чего чиновники притихли и лишь перенесли ультиматум на 1 июля 2020 года, пригрозив, что если и не поборют бумажный алкоголизм, то наши деньги все равно отберут.
Притихший Минздрав продолжил придумывать способы увеличения взяткоемкости процесса, заменив CDT-маркер на уклончивые «лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя» и назначив днем расплаты 1 января 2021. Но и в тот раз дату пришлось переносить.
Сейчас Минздрав подготовил следующий проект изъятия денег, сместив акцент в сторону наркомании. Пусть пьют, но не ширяются. Возможно, закрытая статистика показала, что после реформ МВД/ФСКН и полутора лет пандемии наркоманов в стране стало больше алкоголиков и выгоднее зарабатывать на взятках непьющих, чем ширяющихся.
В новом рывке к нашим карманам Минздрав спрятал точные параметры шантажа, широкими мазками обозначив поле деятельности введением термина «группа риска». Решение станет принимать нарколог на основании увиденной картины, личных пристрастий и невыплаченных кредитов. Пример «пьяного мальчика» показал, что в стране пьют даже шестилетние дети, поэтому перечень оснований, по которым врач посмеет придраться к водителю из «группы риска» выглядит многообещающе: «неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм», «ускорение или замедление темпа мышления», «эмоциональная неустойчивость», заторможенность, сонливость или возбуждение, бледность, сухость кожных покровов, учащение или замедление дыхания, тахикардия или брадикардия (чрезмерно низкий или высокий пульс), сужение или расширение зрачков, тремор рук, а также признаки «внутривенного введения веществ», включая следы от инъекций.
Чтобы получить взятку, врачу будет достаточно сосчитать до трех, то есть выбрав три пункта. Поэтому если водитель не выспался, не быстр в размышлениях и бледен, то ему обеспечен мат в три хода с внесением в «группу риска» и направлением на полноценные анализы, либо быстрым погашением кредита врача за его iPhone.
Но три признака могут не понадобиться. Будет достаточно вылеченного Covid-19. Противовирусный Амексин дает положительный результат при проверке на метамфетамин.
Новый приказ Минздрава может вступить в силу 1 марта 2022 года.