Как АВТОВАЗ отметил юбилей модели LADA Granta

Изначально Granta создавалась как бюджетная модель. И благодаря статусу самого доступного нового автомобиля на рынке России, она неоднократно становилась бестселлером — титул самой продаваемой машины эта LADA получала по итогам 2013, 2014, 2015, 2019 и 2020 годов. Вторую строку рейтинга модель занимала в 2012, 2016, 2017 и 2018-м.

При этом проект во многом стал передовым для российской автомобильной индустрии. Первые партии продавались по предварительным интернет-заказам!

В шасси автомобиля использовались технологии, ранее отработанные на моделях LADA Sport, в частности, это отрицательный развал задних колес. В базовой комплектации автомобиль всегда оснащался подушкой безопасности водителя. И именно «Гранта» стала первой массовой российской машиной с автоматической коробкой передач.

Между тем, в 2023 году флагман российского автопрома планирует предъявить миру совершенно новую LADA Granta — ее сейчас создают на платформе из ассортимента Reanult-Nissan. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», параллельно работам над самой машиной на заводе вовсю идет модернизация конвейера, где будет выпускаться новинка.