Как АВТОВАЗ отметил юбилей модели LADA Granta

Фото производителя.
АВТОВАЗ отмечает большой юбилей своего главного хита: 29 ноября 2011 года началось производство модели LADA Granta. Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», за 10 лет существования было выпущено более миллиона представителей этого семейства.
Алексей Кованов

Изначально Granta создавалась как бюджетная модель. И благодаря статусу самого доступного нового автомобиля на рынке России, она неоднократно становилась бестселлером — титул самой продаваемой машины эта LADA получала по итогам 2013, 2014, 2015, 2019 и 2020 годов. Вторую строку рейтинга модель занимала в 2012, 2016, 2017 и 2018-м.

При этом проект во многом стал передовым для российской автомобильной индустрии. Первые партии продавались по предварительным интернет-заказам!

В шасси автомобиля использовались технологии, ранее отработанные на моделях LADA Sport, в частности, это отрицательный развал задних колес. В базовой комплектации автомобиль всегда оснащался подушкой безопасности водителя. И именно «Гранта» стала первой массовой российской машиной с автоматической коробкой передач.

Между тем, в 2023 году флагман российского автопрома планирует предъявить миру совершенно новую LADA Granta — ее сейчас создают на платформе из ассортимента Reanult-Nissan. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», параллельно работам над самой машиной на заводе вовсю идет модернизация конвейера, где будет выпускаться новинка.

АВТОВАЗ, производители, производство, автозаводы, бюджетные авто
29 ноября 2021
957