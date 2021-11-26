Не очевидное, но вероятное: UAZ может выпускать Jeep

Фирма нацелена на исторический реванш. Но ориентирована на Америку. Наша задача — вернуть ее сотрудникам привычный девиз «Хинди, Руси Пхай! Пхай!» и переориентировать на Россию, про которую мы думаем, что они хорошо думают.
Mahindra легально располагает патентом на самый легендарный автомобиль планеты Земля — Jeep CJ-5 и выпускает его для внутреннего потребления под псевдонимом Mahindra Thar. Но у Mahindra есть завод в Америке и индусы мечтательно хотят вернуться в США именно с этой моделью.
В ответ на что итальянцы из FCA выиграли один суд за другим, принуждая изменить внешность автомобиля до потери сходства. Очередной победный раунд привел к обезображенному Mahindra Roxor, напоминающего инопланетянина. Помимо этого, Roxor не считается автомобилем. Он сельхоз-инвентарь. Ему запрещено появляться на дорогах, можно только в поле или на опушке.
Кроме шикарного Mahindra Thar прочий модельный ряд фирмы состоит из уродцев, страдающих последствиями пластических операций по омоложению. Агрегатная база у автомобилей архаичная, хотя всякий мотор, коробку или мост индусы называют новейшей отечественной разработкой и очень гордятся. К сожалению, необходимость опираться на собственные ноги сменила двигатель и теперь под капотом индийского CJ-5 стоит местный турбодизель 2,5 л NEF TCI-CRDe, тогда как в оригинальном исполнении там была рядная четырехлитровая бензиновая шестерка, известная в России по Cherokee и Wrangler.
Поскольку коммерческой выгоды от продажи завода УАЗ не будет даже в случае сдачи его в металлолом, индусам придется его подарить. Обговорив выгодные для нас условия. И приступить к беззастенчивому выпуску в Ульяновске настоящего Jeep CJ-5 под брендом УАЗ.
Важнейшая задача — сохранить облик автомобиля. UAZ CJ-5 не потребуется реклама и продвижение. При цене до миллиона рублей это будет невероятно востребованный продукт. Купить себе Jeep безоговорочно мечтает каждый мужик в стране. Поставив на конвейер этот исторический автомобиль, УАЗ окажется в самом любимом и бесценном состоянии, которым был славен в прежние десятилетия — отсутствия модернизации.
Jeep CJ-5 не надо усовершенствовать, осовременивать, обновлять. Важно сохранить его в первозданном виде. А для завода это наиболее выгодное положение дел, когда комплектующие и подрядчики веками остаются теми же самыми.
Для американского рынка Mahindra провела все необходимые работы: вернула руль на левую сторону, поставила печку, жесткую крышу и даже провела краш-тесты на безопасность. Автомобиль готов, осталось его заполучить.