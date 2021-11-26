Не очевидное, но вероятное: UAZ может выпускать Jeep

Фирма нацелена на исторический реванш. Но ориентирована на Америку. Наша задача — вернуть ее сотрудникам привычный девиз «Хинди, Руси Пхай! Пхай!» и переориентировать на Россию, про которую мы думаем, что они хорошо думают.

Mahindra легально располагает патентом на самый легендарный автомобиль планеты Земля — Jeep CJ-5 и выпускает его для внутреннего потребления под псевдонимом Mahindra Thar. Но у Mahindra есть завод в Америке и индусы мечтательно хотят вернуться в США именно с этой моделью.

В ответ на что итальянцы из FCA выиграли один суд за другим, принуждая изменить внешность автомобиля до потери сходства. Очередной победный раунд привел к обезображенному Mahindra Roxor, напоминающего инопланетянина. Помимо этого, Roxor не считается автомобилем. Он сельхоз-инвентарь. Ему запрещено появляться на дорогах, можно только в поле или на опушке.