Почему на автомобилях Honda будет невозможно попасть в ДТП

Одна из двух ключевых инновационных технологий безопасности — это первая в мире «Интеллектуальная помощь водителю», основанная на применении искусственного интеллекта. Учитывая индивидуальные особенности водителя и предугадывая развитие ситуаций, она будет снижать риски, сокращая количество ошибок, допускаемых при вождении.

Вторая технология — «Безопасная и надежная телекоммуникационная система». Ее задача — связать абсолютно всех участников дорожного движения (как водителей, так и транспортные средства). Эта система позволит прогнозировать потенциальные риски возникновения ДТП и поможет избегать их до фактического столкновения.

Правда, для начала, до 2030 года компания внедрит фирменную систему безопасности и помощи водителю Honda SENSING 360 на все свои модели. Более того, Honda продолжит активно внедрять ассистент обнаружения мотоциклов, а также улучшать комплекса помощи мотоциклисту.

Также японцы продолжат развивать собственные технологии обучения. В итоге, представители марки рассчитывать, что за ближайшие 10 лет им удастся сократить вдвое количество смертельных жертв ДТП, в которых участвуют мотоциклы и автомобили Honda.

Между тем, иногда для того, чтобы шагнуть вперед, необходимо сделать шаг назад. Вот и в компании Honda вспомнили, что все новое — это хорошо забытое старое и решили, что называется, «тряхнуть стариной» и вернуть на рынок популярный в прошлом классический мотоцикл Hornet.