КамАЗ запускает продажи абсолютно новой «маленькой» модели

В проект «Компас» первыми войдут «Компас-9» и «Компас-12» полной массой 9.5 и 11,99 тонны. Это бескапотные машины развозного класса, предназначенные для работы внутри города, но иногда — и в междугородних перевозках.

«Двенадцатый» может комплектоваться двумя моторами: это 166- и 209-сильные турбодизели Cummins объемом 3,8 и 4,5 литра, соответственно. Коробка передач только одна — 6-ступенчатая «механика» китайской марки Fast Gear.

Под кабиной «Компаса 9», способного перевезти 3 тонны груза, также упрятан вышеупомянутый турбодизель Cummins ISF объемом 3,8 литра, но мощностью — в 154 л. с. К нему пристыкована та же самая «шестиступка».

Во втором полугодии 2022 года планируем вывести на рынок более компактные и лёгкие модели «Компас-5» полной массой 5,5 тонны и шеститонник «Компас-6», — поведал главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», внимательно рассмотрев новинку, семейство «Компас» — не собственная разработка челнинцев, а всего лишь грузовички марки JAC, к бескапотной кабине которых приладили другую оптику и решетку.