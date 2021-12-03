КамАЗ запускает продажи абсолютно новой «маленькой» модели

Фото: АвтоВзгляд.
Совсем недавно российский КамАЗ начал выпуск грузовиков из новейшего семейства «Компас». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», продажи челнинских (а, если быть откровенными, китайских) среднетоннажников стартуют сразу после наступления нового года.
Алексей Кованов

В проект «Компас» первыми войдут «Компас-9» и «Компас-12» полной массой 9.5 и 11,99 тонны. Это бескапотные машины развозного класса, предназначенные для работы внутри города, но иногда — и в междугородних перевозках.

«Двенадцатый» может комплектоваться двумя моторами: это 166- и 209-сильные турбодизели Cummins объемом 3,8 и 4,5 литра, соответственно. Коробка передач только одна — 6-ступенчатая «механика» китайской марки Fast Gear.

Под кабиной «Компаса 9», способного перевезти 3 тонны груза, также упрятан вышеупомянутый турбодизель Cummins ISF объемом 3,8 литра, но мощностью — в 154 л. с. К нему пристыкована та же самая «шестиступка».

Во втором полугодии 2022 года планируем вывести на рынок более компактные и лёгкие модели «Компас-5» полной массой 5,5 тонны и шеститонник «Компас-6», — поведал главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», внимательно рассмотрев новинку, семейство «Компас» — не собственная разработка челнинцев, а всего лишь грузовички марки JAC, к бескапотной кабине которых приладили другую оптику и решетку.

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3 декабря 2021
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